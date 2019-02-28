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Göbekitepe konulu pul sergisi sunuldu

Şanlıurfa’nın önemli kültür değerlerinden biri olan Göbeklitepe’yi tanıtmak amacıyla PTT AŞ tarafından, "Göbeklitepe" konulu pul sergisi sunuldu.

28 Şubat 2019 Perşembe 17:35
Göbekitepe konulu pul sergisi sunuldu

Şanlıurfa’nın önemli kültür değerlerinden biri olan Göbeklitepe’yi tanıtmak amacıyla PTT AŞ tarafından, "Göbeklitepe" konulu pul sergisi sunuldu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edilmesinin ardından,PTT AŞ’den tarafından, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Göbeklitepe’nin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla"Göbeklitepe" konul pul sergisi sunuldu.


“2019 yılında her faaliyetimizde Göbeklitepe’yi işleyeceğiz”


Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Abdulkadir Acar, “PTT Genel Müdürlüğü Şanlıurfa’da çok güzel bir serdi açtı. Bu sergi çok kıymetli ve değerlidir. Milli kültürümüzün, bu topraklarda yetişen her şey, her insan, her değerin koleksiyonu olacak. Urfa’mızın değişik bölgelerinde 12 farklı pul çeşidinin 22 bin adedini bastırdık. Belediye olarak gönderdiğimiz tüm postalarda bu pulları kullanacağız. Bu bir hizmettir, kültürümüzü korumak adına çok anlamlı bir projedir. 2019 yılında her faaliyetimizde Göbeklitepe’yi işleyeceğiz" dedi.


“Göbeklitepe’yi dünyaya tanıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz”


Göbeklitepe pul sergisinin tarihi yapının tanıtımına katkı sunacağını aktaran Vali Yardımcısı Bahadır Güneş, "Tarihin yeniden yazıldığı bu coğrafya da, PTT Genel Müdürlüğü olarak Göbeklitepe’yi pullara bastırarak dünyaya tanıtımını yapmalarının mutluluğunu duyuyoruz. Elimizden ne katkı geliyorsa, bu işi sonuna kadar yükleneceğiz" şeklinde konuştu.


Göbeklitepe’yi 192 ülke tanıyor


Pul çeşitleriyle kentin değerlerini tanıtacaklarını belirten PTT Genel Müdürü Mehmet Orhan, "Bu pullar 1860’dan bu yana bulunan pullar. Her bir konuları itibariyle Göbeklitepe, Atatürk, doğa pulu olarak devam ediyor. Burada çok pul var, pullar çok değerlidir. Bir ülkenin değeri pul demek, pul değer demek. Özellikle yurtiçi ve yurtdışında kullanmış olduğunuz pullarda pulu kullanırsanız, o şehrin kültürünü yansıtırsınız. Şu anda Göbeklitepe 192 ülkede satışı girdi. Göbeklitepe’ye şu anda 192 ülke tanıyor. Turizm açısından da büyük bir olaydır. Cumhurbaşkanımız 2019 yılını Göbeklitepe yılı ilan etti" diye konuştu.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu’nda açılış gerçekleşen pul sergisi, 3 Mart Pazar gününe kadar tanıtımı yapılacak.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:35
  1. sergi
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