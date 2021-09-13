Göbek nasıl eritilir? Göbek eritmek için ne yenilir ne içilir?

Göbek çevresinde yağlanma, toplumumuzda pek çok insanda görülen hem sağlık hem de estetik kaygılar açısından bizleri olumsuz etkileyen bir durumdur. Göbek yağlanması hem kadınlarda hem de erkeklerde sık görülen bir durumun. Göbek bölgesinde yağlanma Kadınlarda 40 yaşından sonra östrojen hormonunun az salgılanması sebebiyle göbek yağlanmasına bu yaştan sonra daha sık rastlanır. Göbek çevrisindeki yağlanmayı eritmek için beslenme diyetleri nelerdir? Göbek yağlanması kalp hastalıkları, felç ve Tip 2 diyabet gibi sağlık problemleri risklerini ortaya çıkarabilir.

Göbek yağlanması neden olur?

Yağ içeriği yüksek olan besinlerin tüketimi yani gereğinden fazla kalori alımı, göbek çevresinde gelişen yağlanmayı arttırır. Fast food tarzı yiyecekler yüksek oranda yağ içerir. Bu da hem kilo almanıza hem de göbek çevresinde yağlanmaya sebep olur

Göbek yağlanması hangi hastalıklara neden olur?

Göbek çevresinde gelişen yağlanmanın;

Osteoporoz,

Demans (unutkanlık),

Alzheimer,

Diyabet,

Kolon kanseri,

Metabolik sendrom,

Yüksek kan basıncı gibi sağlık sorunlarına yol açtığını göstermektedir.

Göbek yağlarından nasıl kurtulunur?

Göbek yağlarından kurtulmak için ne yenmeli, ne içilmeli? Tam tahıllı ekmek, tam buğday makarna, rafine edilmemiş tahıllar, yulaf, keten tohumu, armut, incir, kuru erik, kuru kayısı gibi yaş ve kuru meyveler, nohut, mercimek gibi kurubaklagiller, kuru yemişler ve yağlı tohumlar, bezelye, şalgam, pancar, karnabahar, lahana tüketin. Yeşil çay ve yaban mersini tüketin. Trans yağlardan uzak durun. Akşam yemeğinden 1-2 saat sonra mekik çekin, karın bölgesini çalıştıran hareketler yapın. Düzenli egzersiz kilo verme sürecinizi de hızlandıracaktır. Bol bol sebze tüketin. Medikalpark’ta yer alan habere göre göbek eritme diyetini şu şekilde uygulayın:

Göbek eritme diyet listesi

Uyandıktan sonra 1 su bardağı ılık su için. 1 adet kayısı tüketin.

SABAH:

(Uyanış saatinizden maksimum yarım saat sonrasına kadar kahvaltınızı yapmış olun)

Alternatifleriniz:

1. ALTERNATİF

* 1 fincan bitki çayı (yeşil çay-beyaz çay)

* 1 adet haşlanmış yumurta (baharat ile tatlandırabilirsiniz.)

* 1 ince dilim yağsız beyaz peynir

* 1 ince dilim ekmek (kepek,tam buğday,çavdar)

* 5 adet zeytin veya 2 adet ceviz

* Salatalık, maydanoz, roka.

2. ALTERNATİF

* 1 fincan bitki çayı (yeşil çay-beyaz çay)

* 1 ince dilim yağsız kaşar peyniri ile 2 ince dilim ekmekten yağsız tost (kepek, tam buğday, çavdar)

* 5 adet zeytin veya 2 adet ceviz

* Salatalık, maydanoz, roka.

3. ALTERNATİF

* 1 fincan bitki çayı (yeşil çay-beyaz çay)

* 1 adet yumurta + 1 küçük domates + 1 biber + 1tatlı kaşığı zeytinyağı ile hazırlanmış menemen

* 1 ince dilim yağsız beyaz peynir (çörekotu ekleyebilirsiniz)

* 1 ince dilim ekmek (kepek, tam buğday, çavdar)

4. ALTERNATİF

*4 yemek kaşığı yulaf ezmesi + 1 su bardağı az yağlı süt (hazımsızlık yaratırsa laktozsuz süt de deneyebilirsiniz) + 1/2 muz + 1 tatlı kaşığı bal

2,5-3 SAAT SONRA

ARA ÖĞÜN:

1 avuç büyüklüğünde meyve (4. alternatifi tükettiğiniz gün, bu öğünde 2 adet ceviz veya 6 adet çiğ badem tüketin. Yanında şekersiz çay veya kahve içebilirsiniz.)

2,5-3 SAAT SONRA

ÖĞLE:

Yarım kase çorba (olmadığı durumda yarım ekmek hakkınıza ekleyebilirsiniz.)

3-4 köfte büyüklüğünde et/tavuk/balık (60-90 gram) (Tavuk tüketilecek ise derisi yenilmeyecek.) veya 6-8 yemek kaşığı kurubaklagil yemeği

Yarım porsiyon salata (limon sıkın, yağ-tuz ilave etmeyin)

1 ince dilim ekmek (kepek,tam buğday, çavdar)

2,5-3 SAAT SONRA

ARA ÖĞÜN:

1 sade maden suyu (limon sıkın)

1 çay bardağı leblebi veya 2 küçük kepekli galeta

2,5-3 SAAT SONRA

AKŞAM:

6-8 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği

1 kase (4 yemek kaşığı) yoğurt veya 1 su bardağı ayran

Salata (yağsız-tuzsuz, limon sıkabilirsiniz)

4 yemek kaşığı bulgur pilavı veya 2 ince dilim ekmek (kepek, tam buğday, çavdar)

2,5-3 SAAT SONRA

ARA ÖĞÜN:

1 su bardağı kefir veya 4 yemek kaşığı activia yoğurt (sade)