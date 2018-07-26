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Göbek düşmesinin belirtileri nelerdir?

Karın kaslarının kasılması sonucu esneme özelliğini kaybetmesiyle oluşan göbek düşmesi, göbek kayması olarak da bilinir. Göbek kayması genelde basit bir hastalık olarak görülmektedir. Fakat göbek ağrısının yaşattığı ağrılar ciddi boyutlara ulaşabilir.

26 Temmuz 2018 Perşembe 01:56
Göbek düşmesinin belirtileri nelerdir?

Göbek düşürmesi olan hastalarda yorgunluk hali söz konusudur. Bundan dolayı iştahsızlık da gözlenir. Bunun yanında hastalarda genel bir depresyon hali söz konusu olabilir.

Karın bölgesinde şişlik ve midede bulantı olabilir. Bulantılar bazı durumlarda şiddetlenip kusmalara da sebebiyet verir. Ayrıca tuvalete çıkamama durumu da göbek düşmesinin belirtilerindendir.

Eğer dik durmakta zorlanma varsa ya da nefes alıp verirken göbek bölgesinde ağrı oluşuyorsa bu göbek düşmesi probleminin işareti olabilir. Bunun yanında nefes darlığı da göbek düşmesinin belirtilerindendir.

Sırt bölgesinde ve bel bölgesinde oluşan, göbek çevresindeki ağrılar da göbek düşmesinin belirtilerindendir. Özellikle eğilirken göbeğin hareket etmesi ya da göbeğe el ile bastırılma sonucu göbekte kayma görülmesi göbek düşmesinden dolayı ortaya çıkar.

Göbekte şişlik ya da kitleler görülmesi göbek düşmesinin artık ileri safhalarda olduğunun göstergesidir. Aynı zamanda göbekten kan ve iltihaplı akıntı gelmesi de göbek düşmesinin ileri safhalarda olduğunun belirtilerindendir. Daha ileri safhalarda ise yüksek ateş görülür.

Göbek düşmesi belirtileri hissedilmeye başladığı zaman doktora başvurmak gerekir. Göbek düşmesi ileri safhalara ulaşan hastalarda ameliyat yapılabilir. Zamanında müdahele edilen hastalar basit tedavi yöntemleriyle bu problemden kurtulabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 01:56
  1. sağlık
  2. sağlıklı yaşam7
  3. karın ağrısı
  4. göbek düşmesi
  5. pratik bilgiler

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