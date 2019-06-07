0553 313 94 23

‘Göbek adımız tehlike’ deyip süs havuzuna girdiler

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sıcak havalardan bunalan çocuklar tehlike saçan süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

07 Haziran 2019 Cuma 17:23
‘Göbek adımız tehlike’ deyip süs havuzuna girdiler

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sıcak havalardan bunalan çocuklar tehlike saçan süs havuzlarında serinlemeye çalıştı. Çocuklar, ‘elektrik çarpar’ diye uyaran vatandaşlara da ‘Bizim göbek adımız tehlike’ diye cevap verdi.


Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kavurucu sıcak havalardan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen kent meydanında bulunan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Çocuklar, onları uyaran vatandaşlara da hiçbir şekilde aldırış etmedi.



“Bizim göbek adımız tehlike”


Çevreden geçen vatandaşların uyarmasına rağmen çocuklar süs havuzundan bir türlü çıkmak istemedi. Bir vatandaşın çocukları uyararak, “Burası çok tehlikeli çıkın buradan geçen yıl çocuğun birine burada elektrik çarptı. Korkmuyor musunuz” demesine karşılık çocuklar, “Bizim göbek adımız tehlike. Elektrikleri gece açıyorlar” diye cevap verdi.


Vatandaşlar havuzdaki gizli tehlike ile ilgili yaptıkları açıklamada, “Görmüyor musunuz sistemi. Elektrik sistemi var burada herhangi bir sıkıntı oldu mu çarpılacaklar. Küçücük çocuklar, yazık yani” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 17:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocaeli’de bayram trafiği artarak devam ediyor
    1. Kocaeli’de bayram trafiği artarak..
    2. Almanya, nitelikli iş gücünün ülkeye..
    3. "Türkler için tüm şartları sağlamaya..
    4. Suriye’de son 24 saatteki çatışmalarda..
    5. Tarım aracı takla atıp yol kenarına..
    6. Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır..
    7. Trafik Kazasında Ölen Şahıs Toprağa..
    8. Bereketli olsun diye dilek havuzuna..
    9. Yol kenarında gördüğü ayıyı ‘gel..
    10. Otomobil refüje çarptı: 1yaralı
    11. Pobeda Airlines, Dalaman uçuşlarına..
    12. 43 ilin geçiş güzergahında trafik..
    13. Cinayet zanlıları hakim karşısında
    14. KKTC Dışişleri Bakanlığı: “Kıbrıs’ta..
    15. Kadırga Yaylası’ndaki o camide yılın..
    16. ‘Göbek adımız tehlike’ deyip süs..
    17. Unutulmayan türkülerin şairi:..
    18. Güney Kore'nin DMZ'deki kazı..
    19. Cahit Zarifoğlu kimdir? Cahit..
    20. 2 dakikada hazırlanan çikolatalı..
    21. Hulusi Akar ile ilgili skandal sözler!..
    22. Ligue 1'de kadın hakem dönemi
    23. Firari FETÖ’cü yol kontrolünde..
    24. İsrail güçleri Batı Şeria'da 1..
    25. Yolcu midibüsü ile ticari araç..
    26. Bayramda Dağılcak’a akın ettiler
    27. Şili’de öğretmenlerin grevi 5’inci..
    28. E.Y. Malatyaspor Sportif Direktörü Ali..
    29. Altının kilogramı 250 bin 100 liraya..
    30. Ormanda bisikletten düşerek yaralanan..
    Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara
    Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz