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Bekir Coşkun: Akşener'e ilk imza benden

Sözcü'nün 'Göbeğinin kaşıyan adam'ı Bekir Coşkun, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ne katılabilmesi için imza toplayacak olan Akşener'e ilk imzayı kendisinin vereceğini söyledi.

20 Nisan 2018 Cuma 14:07
Bekir Coşkun: Akşener'e ilk imza benden

Seçimlerin erkene alınmasının ardından Cumhurbaşkanı adayları, adaylıklarına açıklamaya başladı.

CHP'nin adayının kim olacağı hala gizemini koruyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 100 bin imza ile Cumhurbaşkanlığı için aday olacağını açıkladı.

İLK İMZA BENDEN

Bu açıklamanın ardından CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü yazarı Bekir Çoşkun, Meral Akşener'e destek vereceğini yazdı.

Akşener için gereken 100 bin imza için ilk kendisinin imza atacağını ifade eden Çoşkun, "Bütün yollar kapansa bile… Yasaya göre Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olması için 100 bin imza lazım… İlk imza benden…" diye yazdı.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 14:07
  1. Bekir Coşkun
  2. Meral Akşener
  3. Sözcü
  4. erken seçim
  5. cumhurbaşkanlığı seçimi

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  • MilletMillet1 dk önce
    Tasmalı Almış emrini
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