Osman Demir

Ülkemizde özellikle de 2010’lardan sonra yapılan seçimlerde, halkın AK Parti’ye olan desteğinin sürmesi nedeniyle, birçok CHP’li yazar-çizer, oy verip destekleyenlere koyun dediler, cahil dediler, göbeğini kaşıyan adam dediler, böcek dediler, makarnacı dediler, aptal dediler...

Bunları niçin dediler; kendi düşüncelerine göre AKP desteği hak etmiyordu, seçimi kazanmaması gerekiyordu. CHP’nin kazanması gerekiyordu, MHP kazanmalıydı değil. Akeepee(!)ye destek verilmemesi lazımmış. Efendim ülkede ekonomi kötüymüş, batmışmış, her şey satılmışmış, Kürtlere çok yüz verilmiş miş, hatta çözüm sürecinde AKP ülkeyi bölüyormuş. Yok Kıbrıs verildi. Her seçim döneminde yukarıda yazdığım gerekçe ve argümanların, birkaçı daha öne çıkartılarak, sebep gösterilerek, AK Parti’ye destek verenleri suçladınız, hakaret ettiniz. Demediğinizi bırakmadınız. Erdoğan’a karşı küresel güçlerin algı operasyonları ve itibar suikasti düzenleyenlerin gönüllü piyonu olduğunuzdan habersiz olarak. Hiç kendinizi, ya da desteklenmesini istediğiniz partinizi, onun çapsızlığını, başarısızlığını, zihin tembelliğini sorgulamadan hep karşı tarafa saldırdınız.

Şimdi geldik 31 mart yerel seçimlerine ve tekrarlanan 23 Haziran İstanbul seçimlerine. Ne oldu? Karadenizlinin mezar taşına yazdırdığı gibi; ’şimdi ne oldi?’ 23 Haziran İstanbul seçimlerinde, 31 Mart’ta Ak Parti’ye oy veren bazı seçmen 2,5 ay sonra CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na oy verdi. Niçin verdi?

Seçimin haksız yere iptal edildiğine yönelik algıya inandığı için, haksızlık yapıldığına yönelik itirazlara cevap verilmediği için..

Problem bu siyasi tercihleri ve AK Parti’ye ve Erdoğan’a olan desteği anlayamayanlarda.

Hiç değilse şimdi bunu anlayın ve itiraf edin. ‘’Mecnun meğer bizmişiz’’ deyin.