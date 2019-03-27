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GMİS’te devir teslim töreni, Hakan Yeşil göreve başladı

11’inci Olağan Genel Kurulu’nu 23-24 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleştiren Genel Maden İşçileri Sendikası’nın (GMİS) Yönetimine seçilen isimler mazbatalarını aldı ve ardından görev-devir teslim töreni gerçekleştirildi.

27 Mart 2019 Çarşamba 17:07
GMİS’te devir teslim töreni, Hakan Yeşil göreve başladı

11’inci Olağan Genel Kurulu’nu 23-24 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleştiren Genel Maden İşçileri Sendikası’nın (GMİS) Yönetimine seçilen isimler mazbatalarını aldı ve ardından görev-devir teslim töreni gerçekleştirildi.


GMİS’in Genel Başkanlığı’na seçilen Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcılığı’na yeniden seçilen İsa Mutlu, Genel Sekreterliği’ne seçilen Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreterliğe seçilen Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreterliği’ne seçilen Tayfun Demir, 27 Mart 2019 tarihinde Zonguldak Adliyesi’ne giderek mazbatalarını aldılar.


Ardından GMİS Genel Merkezi’nde görev devir-teslim töreni gerçekleştirildi. GMİS’in yeni Genel Başkanı Hakan Yeşil, Ahmet Demirci’den görevi devraldı.


Ahmet Demirci, Genel Başkan Hakan Yeşil’e Karar Defterini teslim etti.


Demirci, “Genel Maden İşçileri Sendikası’nın 11’inci Genel Kurulundan çıkan karara göre Hakan Yeşil kardeşimize görevi teslim ediyoruz. Allah yardımcıları olsun. Ben Genel Maden İşçileri Sendikası’nın eski Genel Başkanı olarak, bir ağabeyleri olarak her zaman yanlarında olduğumu belirtmek istiyorum. İhtiyaçları olduğu zaman da 24 saat hazır olduğumu bilmelerini istiyorum. Yeni görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.


GMİS’in yeni Genel Başkanı Hakan Yeşil de, “Ahmet Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir demokrasi yarışı oldu. Bu sürecin sonunda ekibimizle birlikte Ahmet Başkan’dan görevi devraldık. Ahmet Başkan’a ve ekibine geçmiş dönemde yaptığı görevler nedeniyle teşekkür ediyoruz. Bundan sonra Zonguldak için, TTK için ne yapılması gerekiyorsa hep beraber yapacağız. Hepimiz için hayırlı olsun. Teşekkür ederim” dedi.


Yeniden Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçilen İsa Mutlu’ya görevi eski Genel Başkan Ahmet Demirci’den, Genel Sekreterlik görevine seçilen Hüseyin Kolçak, yeniden aday olmayan Satılmış Uludağ’dan, Genel Mali Sekreterlik görevine seçilen Volkan Yıldız, görevi Hikmet Gülşen’den ve Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreterliğine seçilen Tayfun Demir, görevi Kahraman Kabasakal’dan teslim aldılar.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:07
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