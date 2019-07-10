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GMİS, zam teklifini değerlendirdi

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 28’inci Dönem, Maden Tetkik Arama Kurumu (MTA) 18’inci Dönem Toplu İş Sözleşmeleri süreçlerinin devam ettiğini, bu sözleşmeleri ilgilendiren ve Hükümet tarafından 9 Temmuz 2019 tarihinde açıklanan zam teklifinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:14
GMİS, zam teklifini değerlendirdi

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 28’inci Dönem, Maden Tetkik Arama Kurumu (MTA) 18’inci Dönem Toplu İş Sözleşmeleri süreçlerinin devam ettiğini, bu sözleşmeleri ilgilendiren ve Hükümet tarafından 9 Temmuz 2019 tarihinde açıklanan zam teklifinin kabul edilemez olduğunu belirtti.


GMİS Yönetim Kurulu’nun açıklaması şöyle; “Sendikamız ile Kamu-İş arasında sürdürülen ve 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasını kapsayacak TTK 28’nci Dönem, MTA 18’inci Dönem Toplu İş Sözleşmeleri süreçleri devam etmektedir. TÜRK-İŞ Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu, bu toplu iş sözleşmeleriyle ilgili teklifini 19 Haziran 2019 tarihinde Hükümet adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na vermiştir. Teklifte, en düşük kamu çalışanı işçinin ücretinin en az 3500 TL olması, 300 TL seyyanen zam ile ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon + yüzde 3 refah payı talep edilmiştir. Hükümet ise 9 Temmuz 2019 tarihinde teklifini vermiştir. Bu teklifte 3500 TL altında ücret alanlara 60 TL seyyanen ve birinci altı ay yüzde 5, ikinci altı ay ise yüzde 4 zam önermiştir. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ın Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu adına basına da ifade ettiği gibi bu teklif kabul edilemez. Biz de Genel Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu olarak bu teklifi tartışmaya değer bulmadığımızı ve kabul etmeyeceğimizi belirtiyoruz. Ankara’da, Bakan ve ilgilileri, toplu iş sözleşmelerimiz, TTK harici servisler ve yerüstü çalışanları ile MTA çalışanlarımızın düşük ücret sorunları hakkında bilgilendiriyoruz. TÜRK-İŞ öncülüğünde süreci takip ediyoruz. Ancak yasal süreç sonunda taleplerimizle ilgili bir gelişme olmadığı takdirde grev hakkımızı kullanmak durumunda olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Gönül ister ki, son derece makul olan taleplerimiz doğrultusunda sözleşmelerimizi masa başında bitirelim."

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:14
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