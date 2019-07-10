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GMİS yönetim kurulu Bakan Selçuk’u bilgilendirdi

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, Zonguldak Milletvekilleri ile birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’u ziyaret ederek TTK ve MTA Toplu İş Sözleşmeleri hakkında bilgilendirdi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:10
GMİS yönetim kurulu Bakan Selçuk’u bilgilendirdi

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, Zonguldak Milletvekilleri ile birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’u ziyaret ederek TTK ve MTA Toplu İş Sözleşmeleri hakkında bilgilendirdi.


GMİS Heyeti’nin Bakan Selçuk ile gerçekleştirdiği toplantıda Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ile Ahmet Çolakoğlu da bulundu.


GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS Merkez Servisleri Şube Başkanı Cengiz Saraç ile GMİS MTA Şube Başkanı Durmuş Kılıç, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’a TTK ve MTA Toplu İş Sözleşmeleri ile TTK’da harici servisler-yerüstü çalışanları ile MTA çalışanlarının sorunları hakkında bilgi verdi ve konularla ilgili bir dosya sundu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:10
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