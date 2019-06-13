GMİS yöneticileri Başdanışman Saadet Oruç ile görüştü GMİS yöneticileri, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç’u ziyaret etti.

GMİS yöneticileri, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç’u ziyaret etti.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız ile Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki makamında ziyaret etti.

Oruç ile GMİS Yöneticileri, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) ve bölgenin sorunları ile çözüm yolları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

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