GMİS, “Özel Güvenlik Günü ve Haftası kutlu olsun” Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına bir açıklama yaparak, özel güvenlik çalışanlarının “Özel Güvenlik Günü ve Haftası”nı kutladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına bir açıklama yaparak, özel güvenlik çalışanlarının “Özel Güvenlik Günü ve Haftası”nı kutladı.

Açıklama şöyle; “26 Haziran 2004 tarihinde çıkarılan 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 15’nci yılında 320 bine ulaşan çalışan sayısıyla önemli bir görevi yerine getiren özel güvenlik görevlisi arkadaşlarımızın Özel Güvenlik Günü ve Haftası’nı kutluyoruz. Milletimizin emniyet içinde yaşaması için, kolluk kuvvetlerinin en büyük destekçisi olan özel güvenlik görevlisi arkadaşlarımıza çalışmalarında başarılar diliyoruz. Genel Maden İşçileri Sendikası olarak her zaman dayanışma içinde olacağımızı belirtiyoruz.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.