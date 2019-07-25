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GMİS Genel Başkanı Yeşil: "6 Ağustos tarihinde grev kararını bildireceğiz"

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak’ta başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda örgütlü bulunan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, Toplu İş Sözleşmesi’nde anlaşmaya varılmaması üzerine 6 Ağustos’ta grev kararını bildireceklerini açıkladı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 18:20
GMİS Genel Başkanı Yeşil: "6 Ağustos tarihinde grev kararını bildireceğiz"

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak’ta başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda örgütlü bulunan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, Toplu İş Sözleşmesi’nde anlaşmaya varılmaması üzerine 6 Ağustos’ta grev kararını bildireceklerini açıkladı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, "25 Ağustos’a kadar anlaşma sağlanamaz ise TTK’da ve MTA’da greve başlayacağız" dedi.


Genel Maden İşçileri Sendikası’nın TTK ve MTA’da Toplu İş Sözleşmesi’nde hükümetle anlaşamaması üzerine sendika grev sürecini başlattığını açıkladı. GMİS Şemsi Denizer Toplantı Salonu’nda kalabalık bir madenci topluluğuna hitap eden GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, 6 Ağustos tarihinde grev kararını bildireceklerini ifade etti. Toplu İş Sözleşmesi sürecini de anlatan Yeşil, "Bugüne kadar maden işçileri olarak tek yürek, tek ses olup, bölge halkımızın tüm kesimlerinden aldığımız destek ile bütün zorlukları aşıp, işimize, aşımıza ve geleceğimize sahip çıktık. Ülkemiz ekonomisine ve milletimizin refahına katkı verdik. Bazen uyarılarımız dikkate alındı, bazen sesimizi yükselterek dikkat çektik, bazen eylemler yaparak ülkemizi yönetenleri uyardık. Bugün burada yine hep birlikte uyarı görevimizi yapmak için toplandık.


Hükümetin sesimize kulak vermesini, çözüm önerilerimizi dikkate almasını istiyoruz. Biz, ülkemizin ekonomik ve siyasi sorunlarla boğuştuğu böyle bir ortamda iş barışının da bozulmasını istemiyoruz. Biz, her zaman olduğu gibi üretimden yanayız ve üretim ekonomisini savunuyoruz. Zonguldak ve TTK açısından bakıldığında şartların çok uygun olduğunu biliyoruz. Ancak 2019 yılbaşından bu yana, yani yaklaşık 7 aydır Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nde toplu iş sözleşmelerimizin bitirilememiş olması çalışanları, ailelerimizi ve toplumu huzursuz etmektedir. Ramazan Bayramı geçmiş, Kurban Bayramı yaklaşmış ama sözleşmeler hâlâ bitmemiştir. Bayramları bayram tadında yaşamak her şeyden önce işçilerimizin, emekçilerimizin hakkıdır. TÜRK-İŞ bünyesinde oluşturduğumuz Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu olarak teklifimizi Hükümete sunduk. Teklifimiz son derece haklı ve meşru taleplerden oluşmaktadır. Ülkemizdeki enflasyon gerçeğini ve işyerlerindeki özel konumları dikkate alarak hazırladığımız teklifimiz, düşük tutulduğu iddiasıyla bazı kesimler tarafından ciddi eleştiriler almıştır. Ancak hükümetin karşı teklifinin elle tutulur hiçbir yanı yoktur. Biz, kamuda en düşük ücretin 3 bin 500 TL’ye yükseltilmesini, tüm çalışanlara seyyanen 300 TL zam, ilk altı ay için yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için enflasyon + yüzde 3 refah payı talep ettik" diye konuştu.



"GMİS olarak teklifin kabul edilemez olduğunu söyledik"


19 Temmuz 2019 tarihinde GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu’nu toplayarak gelişmeleri değerlendirdiklerini aktaran Yeşil, grev kararını şöyle açıkladı:


"Hükümet ise teklifinde; 3 bin 500 TL altında brüt ücret alanlara seyyanen 60 TL brüt ve birinci altı ay yüzde 5, ikinci altı ay ise yüzde 4 zam önerdi. TÜRK-İŞ Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu adına bir açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, bu teklifin tartışılır olmadığını ve yeni bir teklif beklediğimizi açıkladı. Biz de Genel Maden İşçileri Sendikası olarak bu teklifin kabul edilemez olduğunu söyledik. Bu düşüncelerimizi ilgililere aktardık. 19 Temmuz 2019 tarihinde Sendikamız Genişletilmiş Başkanlar Kurulunu toplayarak gelişmeleri değerlendirdik. Ekonomik krizin faturasını maden işçilerine ve emekçilere ödetmek isteyen dayatmalarla, bu sözleşmelerin masada bitirilemeyeceği izlenimini edinen Başkanlar Kurulumuz, grev hazırlıklarına başlama kararı aldı. TTK ve MTA’da 60 günlük grev sürecimiz başladı. 25 Ağustos’a kadar anlaşma sağlanamaz ise TTK’da ve MTA’da greve başlayacağız. Ancak, grev kararını en az 6 işgünü önce karşı tarafa bildirmek zorundayız. Bayram tatili ve idari tatil olasılığını da dikkate aldığımızda en uygun tarih olarak 6 Ağustos 2019 tarihi görünüyor. Gönül ister ki hiç bunlara gerek kalmasın ve toplu iş sözleşmelerimiz en kısa zamanda imzalansın."

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 18:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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