0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

GMİS Genel Başkanı Yeşil; “1 Mayıs’ta kıdem tazminatıma dokunma diyeceğiz”

Zonguldak’ta 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlamaları için çalışmalar sürüyor.

15 Nisan 2019 Pazartesi 20:20
GMİS Genel Başkanı Yeşil; “1 Mayıs’ta kıdem tazminatıma dokunma diyeceğiz”

Zonguldak’ta 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlamaları için çalışmalar sürüyor.


Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) öncülüğünde Emeğin Başkenti Zonguldak’ta Madenci Anıtı’nda gerçekleştirilecek 1 Mayıs Kutlamaları için işçi-memur sendikaları, Zonguldak’taki sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve siyasi parti temsilcileri GMİS Toplantı Salonu’nda bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdi.


Toplantı’nın açış konuşmasını yapan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, 1 Mayıs kutlamalarıyla ilgili olarak katılımcılara bilgi verdi. Yeşil şunları söyledi;


“Genel Maden İşçileri Sendikamızın 11’inci Olağan Genel Kurulunda seçilen Yönetim Kurulu olarak çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Mahalli seçimler, teşekkür ziyaretleri ve tebrik ziyaretleri derken geçtiğimiz hafta ilk Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantımızı yaptık. İşçi Sınıfının Birlik, mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs İşçi Emekçi Bayramını Zonguldak’ta, Emeğin Başkentinde kutlama kararı aldık. Bu kararımızı Zonguldak’taki sendikalar, demokrasi güçleri ve halkımızla birlikte gerçekleştirmek istediğimizi kamuoyuna açıkladık. Bugün burada Emeğin Başkentine yakışır bir kutlama yapmak için görüş alışverişinde bulunacağız. Üst örgütümüz Türk-İş, 1 Mayıs İşçi Emekçi Bayramını, işçilerin en yoğun olduğu bölgelerden birisi olan Kocaeli de kutlama kararı aldı. 1 Mayıs’ın temel sloganı ’Kıdem Tazminatıma dokunma’ olacak. Tüm emek örgütleri Kıdem Tazminatını ’Kırmızı Çizgi’ olarak belirledi. Kıdem Tazminatımızı tartışmaya açanlara karşı Türkiye’nin dört bir yanında alanlarda olacağız. Zonguldak’tan sesimizi en gür şekilde duyurmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Ailemiz, eşimiz dostumuz, komşularımızla Madenci Anıtında olacağız. Hükümetin ekonomik önlemler paketinde sadece Kıdem Tazminatı yok. Zorunlu Bireysel Emeklilik uygulaması da aynı derece de büyük bir yanlıştır. Asgari ücretle geçinmeye çalışan bir işçiden kimse tasarruf yapmasını bekleyemez. Bugün yaşanılan ekonomik krizin sorumlusu, işçiler, memurlar, emekçiler, emekliler, çiftçiler, esnaf, yani halkımız değildir. Dolayısıyla krizin faturasını biz ödemek istemiyoruz. Krizin sorumlusu, tüketime dayalı ithalat ekonomisini destekleyenlerdir. Krizin sorumlusu, içeride ve dışarıda krediler kullanıp batıranlar ve parayı dışarıya kaçıranlardır. Biz hep üretim ekonomisini savunduk ve yerli kaynaklarımızın değerlendirilmesini istedik. Bunun için 1 Mayıs’ta meydanlara çıkacak ve krizin faturasını ödemek istemediğimizi dile getireceğiz. Kendi önerilerimizi anlatacağız. Şimdi, sendikamız adına 1 Mayıs Tertip Komitesinde görev yapacak olan Genel Başkan Yardımcımız İsa Mutlu ve Genel Sekreterimiz Hüseyin Kolçak, 1 Mayıs programını paylaşacaklar, burada ortaya konulacak önerilerle ortak bir program oluşturulacak ve zamanı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Ben tekrar teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun.”


Yeşil’in konuşmasının ardından GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ile Genel Sekreter Hüseyin Kolçak, yapılan çalışmalar ve program hakkında bilgi verdi.


Toplantıda 1 Mayıs Tertip Komitesi de oluşturulmasına karar verildi.


Toplantıda bulunan katılımcıların tümü görüş ve önerilerini anlattılar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 20:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 Temmuz Derneğinden Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ziyaret
    1. 15 Temmuz Derneğinden Cumhurbaşkanı..
    2. Kağıthane’de damat cinayeti kamerada
    3. Voleybol: Efeler Ligi play-off yarı..
    4. Yaralanan Suriyeli sürücü kaçtı, polis..
    5. Nijerya'daki şiddet olaylarında..
    6. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi..
    7. Samanlıkta çıkan yangın eve sıçradı
    8. Ekrem İmamoğlu Bakırköy'de..
    9. GMİS Genel Başkanı Yeşil; “1 Mayıs’ta..
    10. Ahmet Türk’ten ilk icraat, belediyede..
    11. Yavaş’a hızlı şok! EYT sorusunu..
    12. Rusya soruşturması raporunun perşembe..
    13. Danimarka’da aşırı sağcı siyasetçi..
    14. Çad'da Boko Haram saldırısı
    15. Azerbaycan Ermenistan'ın kirli..
    16. MEB LGS 2019 başvuruları son dakika..
    17. Türk Büyükelçi, Lübnanlı Bakan ile..
    18. Başkent’te Yunus ekibi kaza yaptı: 1..
    19. Gaziantep'te gasp ve kapkaç..
    20. TSO’dan Başkan Aşgın’a hayırlı olsun..
    21. Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 2 -..
    22. Erdoğan davet etti! Türkiye'ye geliyor
    23. Kaymakam Kendüzler’den okula ziyaret
    24. "ABD'nin Türkiye'yi kaybetmeyi göze..
    25. İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe..
    26. Macaristan'dan İsveç Başbakanına tepki
    27. 2019 LGS başvuruları ne zaman sona..
    28. Bandırma'da sahile vurdu! Tam 1 metre
    29. Polislere ateş açılan silahlı kavgada..
    30. Araçlar havalimanı otoparkında unutuldu
    Çavuşoğlu'nun verdiği ayar Fransız vekili kudurttu
    Çavuşoğlu'nun verdiği ayar Fransız vekili kudurttu
    Derbi için provokasyon uyarısı: İmamoğlu tehlikeli sularda 'Gezi'yor
    Derbi için provokasyon uyarısı: İmamoğlu tehlikeli sularda 'Gezi'yor
    Türkiye S-400’den fazlasını kazandı
    Türkiye S-400’den fazlasını kazandı
    Bülent Arınç’tan seçim yorumu! ‘’Erdoğan da aynı şeyi söylüyor’’
    Bülent Arınç’tan seçim yorumu! ‘’Erdoğan da aynı şeyi söylüyor’’
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı