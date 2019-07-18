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GMİS Enerji Bakanı Dönmez ile görüştü

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i ziyaret ederek TTK ve MTA Toplu İş Sözleşmeleri hakkında bilgilendirdi, taleplerini iletti.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:53
GMİS Enerji Bakanı Dönmez ile görüştü

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i ziyaret ederek TTK ve MTA Toplu İş Sözleşmeleri hakkında bilgilendirdi, taleplerini iletti.


GMİS Heyeti’nin Bakan Dönmez ile gerçekleştirdiği toplantıda Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı da bulundu.


GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS Merkez Servisleri Şube Başkanı Cengiz Saraç ile GMİS MTA Şube Başkanı Durmuş Kılıç’tan oluşan GMİS Heyeti, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e TTK ve MTA Toplu İş Sözleşmeleri ile TTK’da yeraltı çalışanları, harici servisler-yerüstü çalışanları ile MTA çalışanlarının sorunları hakkında bilgi verdi, taleplerini iletti.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:53
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