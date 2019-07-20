GMİS, Akyürek’in “70’li Yıllar-Bir Kesit” isimli sergisini ziyaret etti Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, Zonguldaklı fotoğraf sanatçısı İbrahim Akyürek’in “70’li Yıllar-Bir Kesit” isimli sergisini ziyaret etti.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, Zonguldaklı fotoğraf sanatçısı İbrahim Akyürek’in “70’li Yıllar-Bir Kesit” isimli sergisini ziyaret etti.

Sergi Odası Kültür Sanat Ortamı’nda 70’li yıllarda ki DİSK Maden İş Sendikasının emek mücadelesini anlatan fotoğrafların yer aldığı sergi ziyaretine Genel Başkan Yeşil ile birlikte GMİS Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak, GMİS Mali Sekreteri Volkan Yıldız, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir’de katıldı.

Uzun Yıllar İFSAK (İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği) bünyesinde fotoğrafçılığa başlayan ve uzun yıllar derneğin üyesi olarak aktif yöneticilik yapan Akyürek halen İFSAK onur üyesidir.

Akyürek, 1990 Büyük Madenci Grevi ve 4 Ocak 1991 Büyük Ankara Yürüyüşünün her anını adım adım fotoğraflayarak, Zonguldaklı Madencinin dünya emek mücadelesi tarihinde altın harflerle yer almasında önemli katkılar sağlamıştır.

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