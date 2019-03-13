GMİS: 14 Mart Tıp Bayramı’nı Kutluyoruz

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayınlayan Genel Başkan Ahmet Demirci, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu adına açıklama yapan GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Mesaj yayınladığı mesajında şöyle dedi;

“Osmanlı Padişahı II. Mahmut döneminde Hekimbaşı Behçet Efendi’nin girişimi ile 14 Mart 1827’de Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire kurulmuştur. Bu modern tıp okulu Osmanlı İmparatorluğu’ndaki sağlık eğitimi ve örgütlenmesine atılan ilk modern adımlardan biridir. Tıp Bayramı ilk kez 14 Mart 1919’da işgal altındaki İstanbul’da kutlanmış, bir direniş ve başkaldırı simgesi olarak düşünülüp yaşama geçirilmiştir. Yani 14 Mart Tıp Bayramı, ülkesini seven, ülkesine sahip çıkan bir refleks olarak ülkemizde kutlanmaya başlamıştır. Tıp alanında o günden bugüne kat edilen mesafe büyüktür. Ancak, doktor, ebe, hemşire, hizmetli ve diğer tüm sağlık personeli gece-gündüz demeden, büyük bir özveriyle çalışmaya devam etmektedir. Emeğini ve hayatını insan sağlığına adayan, bu yolda takdire değer büyük bir özveriyle sağlık hizmeti veren tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyoruz.”