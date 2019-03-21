GMİS 11’inci olağan genel kurulu yapılacak Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) 11’inci Olağan Genel Kurulu 23-24 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) 11’inci Olağan Genel Kurulu 23-24 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

23 Mart’ta Saat: 10.00’da başlayacak Genel Kurulun açılışında GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci bir açış konuşması yapacak. Divan Heyetinin seçiminin ardından konuklar konuşma yapacak.

Genel Kurulun öğleden sonraki bölümünde ise Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu’na aday olanlar konuşmalarını yapacak. Genel Kurulun ikinci günü olan 24 Mart’ta ise GMİS’in Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulları ile Türk-İş Üst Kurul delegelerinin seçimleri yapılacak.

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