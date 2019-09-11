Gloria Kupası: Teksüt Bandırma: 108 - TOFAŞ: 86
Antalya’da düzenlenen Gloria Kupası’nda A Grubu’nda Teksüt Bandırma, TOFAŞ’ı 108-86 mağlup etti.11 Eylül 2019 Çarşamba 23:10
Antalya’da düzenlenen Gloria Kupası’nda A Grubu’nda Teksüt Bandırma, TOFAŞ’ı 108-86 mağlup etti.
Salon: Gloria Sport Arena
Hakemler: Ioannis Foufis xx, Mykola Ambrosov xx, Vasiliki Tsouchara xx
TOFAŞ: Muhaymin Mustafa x 3, Berkan Durmaz xx 12, Barış Ermiş xx 8, Batın Tuna x 3, Dewayne x 4, Bora Satır x 5, Ezekiel x 2, Phillip xxxx 26, Lojeski xx 10, Williams xx 9, Muhsin Yaşar x 4, Emre Tanışan x
Başantrenör: Orhun Ene
Teksüt Bandırma: Prewitt xxx 15, Smith xxx 16, Furkan Haltalı x 6, Erkin Şenel x 3, Sadık Emir Kabaca xx 5, Erkan Yılmaz xxx 15, Atakan Erdek xx 9, Şehmus Hazer xx 11, Kalinoski xx 9, Alperen Şengün x 2, Terry xx 11, Berke Atarx6
Başantrenör: Hakan Demir
1. Periyot: 28-25 (TOFAŞ lehine)
Devre: 45-50 (T. Bandırma lehine)
3. Periyot: 61-82 (T. Bandırma lehine)
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