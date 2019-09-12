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Gloria Cup: CSKA Moskova: 87 - TOFAŞ: 85

TOFAŞ, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı Gloria Cup 2019’daki ikinci maçında Euroleague temsilcisi CSKA Moskova’ya uzatmada 87-85 kaybetti.

12 Eylül 2019 Perşembe 20:18
Gloria Cup: CSKA Moskova: 87 - TOFAŞ: 85

TOFAŞ, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı Gloria Cup 2019’daki ikinci maçında Euroleague temsilcisi CSKA Moskova’ya uzatmada 87-85 kaybetti.


TOFAŞ, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında kapsamında katıldığı Gloria Cup 2019’daki A Grubu ikinci maçında CSKA Moskova ile karşı karşıya geldi. Antalya kampının 11. gününde, Belek’teki Gloria Sports Arena’da oynanan karşılaşmaya Tarik Phillip, Matt Lojeski, Berkan Durmaz, DJ White, Devin Williams beşiyle başlayan mavi-yeşilliler, ilk sayılarını Devin Williams ile pota altından buldu. Rakibin 7-0’lık serisine Williams ile son veren Bursa ekibi, DJ White’ın basketi sonrası 5. dakikayı 9-6 geride geçti ve üst üste basketlerle 6.37’de skor 15-6’ya geldi. TOFAŞ, çeyreğin sonunda Sammy Mejia’nın elinden sayılar bulsa da ilk periyot 21-12 Rus ekibinin üstünlüğüyle sonuçlandı.


İkinci çeyreğe Muhsin Yaşar, Barış Ermiş ve Devin Williams’ın sayılarıyla hızlı başlayan TOFAŞ, Matt Lojeski’nin orta mesafeli basketiyle 13. dakika içinde farkı 3’e çekti: 26-23. Rakibin sayılarına Devin Williams ve Matt Lojeski ile karşılık veren Bursa ekibi, devreye 41-36 geride girdi.



Son çeyreğe TOFAŞ önde girdi


Üçüncü periyodun başında Devin Williams ve DJ White’ın sayılarıyla 43-43 eşitliği yakalayan TOFAŞ, rakibin sayılarına DJ White, Tarik Phillip ve Muhsin Yaşar ile karşılık vererek 28. dakikada 52-53 üstünlüğü sağladı. Rakibin üçlüğüne karşılık kaptan Mejia’dan gelirken, kalan bölüm karşılıklı serbest atışlara sahne oldu ve Bursa temsilcisi son çeyreğe Berkan’ın turnike basketiyle 60-61 önde başladı.


Dördüncü periyoda da Devin Williams’ın serbest atıştan kaydettiği sayılarla başlayan TOFAŞ, DJ White’ın üçlüğüyle 33. dakikada skoru elinde tuttu: 66-67. DJ White, faul çizgisinden bulduğu 3 sayıyla skoru 66-70 yaparken, bitime 3.07 kala CSKA Moskova serbest atışlarla 73-72 öne geçti. Faul çizgisinden 2’de 1 atan Devin Williams dönen topta ribaundu alan isim oldu ve topu çıkardığı kaptan Mejia kaydettiği üçlükle bitime 2.20 kala durumu 73-76 yaptı. İki pozisyon üst üste basket-faul’den sayılar bulan CSKA Moskova karşısında Devin Williams’ın serbest atışı bitime 1.10 kala skoru dengelerken (79-79), son hücumda kaptan Mejia’nın atışı süre dolduğu gerekçesiyle geçerli sayılmayınca maç bu skorla uzatmaya gitti.


Uzatma bölümüne Matt Lojeski’nin basketiyle başlayan TOFAŞ, bitime 1 dakika kala Tarik Phillip’in üçlüğüyle 83-85 üstünlüğü sağladı. İki hücum üst üste iyi savunma yapan ancak sonucunda sayı bulamayan Mavi Yeşilliler, bitime 10 saniye kala 87-85 geriye düştü. Son hücumu Tarik Phillip ile kullanan ancak TOFAŞ, aradığı üç sayılık atışı bulamadı ve maç 87-85 CSKA Moskova’nın üstünlüğüyle sonuçlandı.


CSKA Moskova karşısında TOFAŞ’ta Devin Williams 18 sayı-15 ribaund ile double-double yaparken; kaptan Sammy Mejia 16 sayı, DJ White 14 sayı, Matt Lojeski 13 sayıyla oynadı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 20:18
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