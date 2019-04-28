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"Global Run Bodrum" Yarı Maratonu

Bodrum'da "iyilik için koş" sloganıyla düzenlenen yarı maratonda erkeklerde Kenyalı atlet Hillary Kering, kadınlarda da vatandaşı Emily Chepkemoi Arusio birinci oldu

28 Nisan 2019 Pazar 20:55
"Global Run Bodrum" Yarı Maratonu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Global Yatırım Holding tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen "Global Run Bodrum" Yarı Maratonu'nun altıncısı gerçekleştirildi.

Elde edilecek gelirin Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneğine bağışlanacağı etkinlikte, Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden de katılımcılar yer aldı. Bin 700 koşucunun kayıt yaptırdığı organizasyonda, 21 kilometrelik yarı maratonun yanı sıra 5 ve 10 kilometrelik koşular, özel sporcular ve çocuk koşusu yapıldı.

Yarı maratonda erkeklerde Kenyalı atlet Hillary Kering, kadınlarda da vatandaşı Emily Chepkemoi Arusio koşuyu ilk sırada tamamladı.

Bodrum'da 6 yıldır nisan ayının son haftası yapılan organizasyonda, bu yıl 5 kilometre genel sıralamada, erkeklerde Abdurrahman Gediklioğlu, kadınlarda Rahime Tekin birinci oldu. Yaş kategorilerine göre de ödüllerin verildiği organizasyonda, 10 kilometre mücadelesi genel sıralamada erkeklerde Bekir Karayel, kadınlarda Demet Dinç ilk sırada yer aldı.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, koşuların startında katılımcılara başarılar diledi.

Bodrum Yolcu Limanı'ndaki alanda başlayıp aynı alanda sona eren ve "İyilik için koş" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, kucağında ve bebek arabasındaki çocuklarıyla koşuya katılanlar renkli görüntüler oluştururken, görme engelli koşuculara ise yakınları eşlik etti.

Ankara'da Milli Kütüphane'de 21 yıldır kitap seslendirdiğini söyleyen 72 yaşındaki Jale Anıl, etkinliğe görme engellilere kitap seslendiren gönüllü okuyucular adına katıldığını belirtti.

Organ bağışına dikkat çekmek için yarışan Teoman Erdoğan ise 16 ay önce karaciğer nakli olduğunu belirterek, vatandaşlardan organ bağışında bulunmalarını istedi.

Koşuların ardından düzenlen ödül töreninde, dereceye girenlere madalya ve kupaları verildi. Ayrıca yapılan çekilişle çeşitli hediyeler dağıtıldı.



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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 20:55
  1. "Global Run Bodrum"
  2. Bodrum
  3. görme engelli
  4. Koşu
  5. Muğla

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