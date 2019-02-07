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Global Capital'den Akbank'ın sendikasyon kredisine "Yılın İşlemi Ödülü"

Akbank'ın, 2018'de, uluslararası piyasalarda Türkiye'ye olan güveni tazeleyen 980 milyon dolarlık sendikasyon kredisi, Global Capital tarafından "Türkiye'de Yılın İşlemi" seçildi

07 Şubat 2019 Perşembe 12:39
Global Capital'den Akbank'ın sendikasyon kredisine "Yılın İşlemi Ödülü"

İSTANBUL (AA) - Dünyanın önde gelen uluslararası borçlanma yayınlarından Global Capital, Akbank’ın, Türk bankacılık sektörü için sendikasyon piyasasının önünü yeniden açan 980 milyon dolarlık sendikasyon kredisini, "Sendikasyon Kredileri ve Kaldıraçlı Finans Ödülleri"nde "Türkiye’de Yılın İşlemi" seçti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank'a ödülü, geçen yılın eylül ayında aldığı 1 yıl vadeli, toplam 980 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisi kazandırdı.

11 ülkeden toplam 23 bankanın katılımıyla gerçekleşen ve yenileme oranı yüzde 104 olarak tamamlanan sendikasyon kredisiyle Akbank, geçen yıl yaklaşık 4,8 milyar dolarlık dış kaynak sağladı.

Akbank, 1993 yılından bu yana gerçekleştirdiği 45 sendikasyon işlemiyle sağladığı uluslararası finansman toplamını da 35 milyar dolara yükseltti.


- "Ödül, bankamızın sendikasyon işlemlerindeki başarısının bir yansıması"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, Eylül 2018 sendikasyon kredisine, gelişmekte olan ülkelerde dalgalanmaların gözlemlendiği, likiditeye erişimin azaldığı ve borçlanma maliyetlerinin arttığı zorlu bir dönemde çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2018 Eylül sendikasyon kredimiz, yurt dışı bankaların Türk bankalarına kredi verme iştahını göstermesi açısından kritik bir test olarak görülüyordu. Bu sebeple sendikasyonumuz, uluslararası piyasalardaki yatırımcıların, yabancı bankaların merakla beklediği ve gösterge olarak nitelendirdiği bir işlemdi. İşlemimizin hemen hemen hepsini Amerika, Avrupa, Japonya gibi belli başlı finans merkezlerinin en büyük oyuncularıyla gerçekleştirdik. Sendikasyonumuzu hedeflenen tutarı aşarak yüzde 104 yenileme oranıyla başarıyla tamamladık.

Bu anlaşmamızla bankamız, sektörümüz ve ekonomimiz uluslararası piyasalarda güven tazeledi. Akbank bir kez daha sendikasyon piyasasının açılışını yaptı ve bir anlamda diğer Türk bankalarının sendikasyonlarının da önü açıldı. Sağlam bilançomuz ve köklü muhabir ilişkilerimizle ülkemizin dış finansmana çok ihtiyaç duyduğu zorlu bir dönemde önemli bir kaynağı ekonomimize kazandırmanın gururunu yaşamıştık. Yaşadığımız gurur ve mutluluk Global Capital'dan aldığımız ödülle perçinlendi. Bu prestijli ödül bankamızın sendikasyon işlemlerindeki başarısının da bir yansıması oldu."

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 12:39
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