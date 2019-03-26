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GKV’liler kitap sevgisini resimlere yansıttı

Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında karma resim sergisi açan Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri “Okuyorum, Okutuyorum” adını verdikleri sergide 25 eserlerini sergilerken sergide yer alan üç boyutlu alçı şekillendirmeler de büyük dikkat çekti.

26 Mart 2019 Salı 09:29
GKV’liler kitap sevgisini resimlere yansıttı

Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında karma resim sergisi açan Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri “Okuyorum, Okutuyorum” adını verdikleri sergide 25 eserlerini sergilerken sergide yer alan üç boyutlu alçı şekillendirmeler de büyük dikkat çekti.


Çeşitli etkinliklerle kütüphane haftasını kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri bu kez de açtıkları sergiyle dikkat çekti. Görsel Sanatlar Öğretmeni Serpil Ertem rehberliğinde hazırladıkları karma sergide eserlerini görücüye çıkaran öğrenciler, “Okuyorum, Okutuyorum” adını verdikleri sergide bir birinden güzel resimlerini sergiliyor.


GKV Özel İlkokulu Müdür V. Abdullah Dağlı, öğretmen, idareci ve öğrenciler tarafından açılışı gerçekleştirilen sergide 25 eserin yer aldığını belirtirken, üç boyutlu alçı çalışmalarına da dikkat çekti. Görsel Sanatlar Öğretmeni Serpil Ertem ise yaptığı değerlendirmede, “Kitap okuma alışkanlığının en iyi şekilde çocuklara kazandırılması için yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında düzenlenen resim sergisinde öğrencilerin konuyla ilgili duygularını ve hayallerini tuvallere yansıtmalarını istedik. Ortaya güzel eserler çıktı. Sergimizde 25 eser yer almakta olup üç boyutlu alçı şekillendirme çalışmalarıyla da sergimize farklı bir boyut kazandırdık” diye konuştu.


Hafta boyunca GKV eğitim kampüsünde sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak olan sergi büyük ilgi görüyor.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 09:29
  1. sergi
  2. sanat
  3. resim sergisi

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