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GKV’liler “Çanakkale Geçilmez” dedi

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü GKV Özel Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı anma programı davetlileri duygulandırırken öğrencilerin gösterileri büyük ilgi gördü.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:55
GKV’liler “Çanakkale Geçilmez” dedi

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü GKV Özel Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı anma programı davetlileri duygulandırırken öğrencilerin gösterileri büyük ilgi gördü.


Çanakkale Savaşında yaşanan birçok olayı canlandıran GKV Özel Ortaokulu öğrencileri “Çanakkale o gün de geçilmedi, bundan sonra da geçilmeyecek” dedi. Öğrencileri kutlayan GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, tarihi olayların hafızalarda canlı tutularak gelecek nesillere doğru aktarılması gerektiğini ifade etti.


18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Düzenlenen törenlere Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı NüketErsoy, Celal Ersoy, GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyeleri, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, Genel Müdür YardımcılarıCan Hoşcan ve İsmet Tiryaki, GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı, GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, GKV Özel Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut, GKV Özel Okulları Yabancı Diller Direktörü Cristina Gültekin, öğrenci velileri, davetliler öğretmen ve öğrenciler katıldı.


Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Çanakkale Zaferinin önemini anlatan GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı, “Çanakkale Zaferi Seyit Onbaşı ve arkadaşlarının yani Mehmetçiğin olağanüstü çabalarıyla, Anafartalar grup komutanı ve 57. Tümen komutanı Mustafa Kemal’in ve tüm komutanların askeri dehalarıyla, çok zor şartlar altında binlerce şehit verilerek kazanılmış mukaddes bir zafer olarak tarihteki yerini almıştır. Bizlere böyle bir zaferin gururunu yaşatan başta Ulu Önder, büyük komutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit ve gazilerimizi şükranla anıyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun” şeklinde konuştu.


Çanakkale Türküleri seslendirildi.


GKV Özel Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan törende öğrenciler Çanakkale Savaşında yaşananları ve gazilerin anılarını canlandırdı. GKV Özel Ortaokulu öğrencileri Kuzey Karaca ve Alara Kasapseçkin tarafından anlatımı gerçekleştirilen Çanakkale Savaşı anılarının canlandırıldığı anlar izleyenleri duygulandırırken zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan davetliler öğrencileri ayakta alkışladı. Program kapsamında gösterilen Çanakkale belgeseli büyük ilgi görürken öğrenci korusunun seslendirdiği Çanakkale türküleri ve marşları büyük alkış aldı. Sahne alan öğrencileri kutlayan GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, yakın tarihimizde yaşanan ve Türk tarihi için büyük dönüm noktası olan olayların hafızalarda canlı tutulması ve gelecek nesillere doğru aktarılması gerektiğini belirterek, öğrencileri ve idarecileri kutladı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:55
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