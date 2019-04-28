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GKV’liler bir dolap komedyasını sahneledi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Tiyatro Kulübü tarafından yıl sonu etkinlikleri kapsamında "Bir Dolap Komedyası" adlı oyun sahnelendi.

28 Nisan 2019 Pazar 11:21
GKV’liler bir dolap komedyasını sahneledi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Tiyatro Kulübü tarafından yıl sonu etkinlikleri kapsamında "Bir Dolap Komedyası" adlı oyun sahnelendi. Oyunda iyilik ve kötülüğün bir elbise dolabı etrafında döndüğü, insanların vefa ve çıkar çatışmasının gülünçlüğünü ortaya koyan gerçek yaşamdan kesitlerle anlatıldı.


Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının değişik kademelerinde süren tiyatro şenliğine Bir Dolap Komedyası damgasını vurdu. Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenen oyunu Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Celal Ersoy, Mütevelli ve yönetim kurulu üyesi Osman Kıratlı, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan ile okul idarecileri ve davetliler izledi.Gösteri öncesi yaptığı konuşmada Sanatın insan yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı, “Sanat İnsanın duygulanma, zarafet, nezaket ve güzellikten zevk alma gibi duygularını ortaya çıkaran faaliyetlerin bir bütünüdür. Tiyatro ise sanat dalları içerisinde duygu ve düşüncelerin dile geldiği, jest ve mimiklerin vücut bulduğu, izleyenleri duygulandıran, düşündüren ve güldüren eserlerdir. Sanatın herhangi bir alanıyla uğraşan insanlar, genellikle hayatlarını daha yaşanılır hale getirmiş insanlardır. İster bir sanat eseri oluşturucusu olsun, isterse o sanat eserinden zevk alan bir kimse olsun, sanata karşı ilgi duyan herkesin, yaşamlarını daha mutlu, daha umutlu yaşadığı yadsınamaz bir geçektir. Tiyatro çocuklara yaşadığı toplumun bir üyesi olma bilincini aşılar. Çocukları kuşlar gibi düşünürsek, Kuşun uçabilmesi için iki kanat gerekir. Bir kanadı ilim ve fense, diğer kanadı sanattır, spordur, kültürel ve sosyal faaliyetlerdir. Çocuğu tek yönlü yetiştirmek, kuşu tek kanadıyla uçurmaya benzer. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirttiği gibi ‘’Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa tam bir hayata sahip olamaz. Hatta hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları sanatın bütün dallarının öğrencilerine sevdirilmesinde önemli rol oynamakta, sahne sanatlarında ise okul öncesi öğretimden başlayan bir süreçle öğrencilerin bu alandaki yetenekleri tespit edilerek geliştirilmektedir” dedi.


Bir dolap komedyası ayakta alkışlandı


Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Drama Öğretmeni Ayşe Sevil Kılıç tarafından hazırlanan oyunda iyilik ve kötülüğün bir elbise dolabı etrafında döndüğü, insanın vefa ve çıkar çatışmasının gülünçlüğünü ortaya koyan gerçek yaşamdan kesitlerle anlatıldı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencilerinin rol aldığı oyunda birbirinden keyifli komedi unsurlarına da yer verildi. Büyük ilgi gören ve ayakta alkışlanan oyunun sonunda okul idarecileri öğretmen ve öğrencilere günün anısına çiçek verdi.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 11:21
  1. sanat
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