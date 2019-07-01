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GKV’den kurumsallaşma semineri

2018-2019 Mesleki Çalışma Programı kapsamında GKV Özel Okullarında görev yapan öğretmen ve idarecilere yönelik “Özel Öğretim Kurumlarında Kurumsallaşma” konulu seminer düzenlendi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:12
GKV’den kurumsallaşma semineri

2018-2019 Mesleki Çalışma Programı kapsamında GKV Özel Okullarında görev yapan öğretmen ve idarecilere yönelik “Özel Öğretim Kurumlarında Kurumsallaşma” konulu seminer düzenlendi. Seminerde Profesyonel Yönetim ve İnsan Kaynakları Sistemleri Danışmanı Prof. Dr. Tanıl Kılınç kurumsallaşmanın eğitimde ki önemini anlattı.


2019-2020 eğitim öğretim yılı hazırlık çalışmaları kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında sürdürülen eğitim çalışmalarında bu kez de kurumsal yapı ve kurumsallaşmanın öneminin anlatıldığı seminer düzenlendi. Seminere konuşmacı olarak katılan ve alanında Türkiye’nin önemli isimleri arasında sayılan Profesyonel Yönetim ve İnsan Kaynakları Sistemleri Danışmanı Prof. Dr. Tanıl Kılınç katıldı.


Eğitimde var olması gereken başarının yanı sıra kurumsallaşma sürecinin hem sektör hem de paydaşlar açısından önemine değinen Profesyonel Yönetim ve İnsan Kaynakları Sistemleri Danışmanı Prof. Dr. Tanıl Kılınç, eğitim kurumlarında ki kurumsallaşmanın eğitimde verimliliği arttıracağına dikkat çekti.


Değişim yönetimi süreci, kurumsallaşma ve değişim yönetimi ilişkisi, değişimin etkili bir şekilde yönetilebilmesi yönünde yapılması gerekenler çerçevesinde bilgiler de veren Prof. Kılınç, kuruluşunun 56.yılında GKV Özel Okullarının eğitim alanında önemli başarılara imza attığını da ifade ederek GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy’u eğitime sağladığı desteklerden dolayı kutladı.


Düzenlenen seminere Gaziantep Kolej Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Esin İncioğlu, GKV Özel Okulları Akademik Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki, GKV Özel İlkokul ve Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı, GKV Özel Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut, Yabancı Diller Direktörü Cristina Gültekin, IB Koordinatörü Özlem Kara’nın yanı sıra müdür yardımcılarıyla GKV Özel Okullarında görev yapan tüm öğretmen ve çalışanlar katıldı.


Kurum genelinde eğitim ve öğretimde yeniliklerin gündeme getirileceği çeşitli etkinliklerin önümüzdeki süreçte devam edeceği de açıklandı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:12
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