GKV’de ‘öğrenmenin geleceğinde teknoloji’ semineri

‘Öğrenmenin Geleceğinde Teknoloji’ konulu seminerle Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Okulları öğretmenleriyle buluşan Microsoft Eğitim Teknolojileri Danışmanı Arif Kazancı, teknolojide meydana gelen değişim ve dönüşümün eğitimi nasıl etkilediğini, bundan sonraki süreçte eğitimde yapılması gereken yeni uygulamaları anlattı.

2018-2019 eğitim öğretim yılının başarıyla tamamlanmasının ardından GKV Özel Okullarında görev yapan öğretmenlere yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim programları büyük bir titizlik içerisinde devam ediyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıkların sürdüğünü ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki birçok konuda yenilikçi bilgiler içeren söyleşi ve seminerlerin devam edeceğini belirtti. 2018-2019 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı kapsamında “Öğrenmenin Geleceğinde Teknoloji” konulu seminer düzenlendi. Microsoft Eğitim Teknolojileri Danışmanı Arif Kazancı’nın konuşmacı olarak katıldığı seminere GKV Özel Okulları Akademik Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki, GKV Özel İlkokul ve Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı, müdür yardımcılarımız ve öğretmenlerimiz katıldı.

Kazancı, “Öğrenmenin Geleceğinde Teknoloji” konulu seminerde yaptığı konuşmada teknolojinin her endüstriyi önemli şekillerde değiştirdiğine vurgu yaparak çok uzun süredir aynı standartlarda devam eden eğitim anlayışının da değişmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Kazancı:“Hiçbir zaman olmadığı kadar rekabet dolu bir dünyada yaşıyoruz. Teknolojideki değişiklikler ve yenilikler tahmin edebildiğimizden çok daha hızlı gerçekleşiyor. İnternet, eğitim araçları açısından bütün sınırları yıktı. Eğitimi değiştirmek için bu araçları yeni ve akıllı yollarla uygulamak için benzersiz bir fırsata sahibiz. Teknolojiyle desteklenmiş öğretim ve öğrenim, parlak bir eğitim geleceği için elimizdeki en iyi fırsatı sunuyor.Eğitim hem akademik alanda hem kurumsal alanda önemli bir yere ve öneme sahip. Eğitimin akademik alanda dijital dönüşümü öğretmen ile öğrenci arasında deneyimsel bir köprünün oluşmasını sağlarken zaman ve mekandan bağımsız öğrenimin kapısını aralıyor.”

Dünyada ve ülkemizde uygulanan eğitim teknolojilerinden, dijital dönüşümü hayata geçiren markalardan örnekleri öğretmenlerle paylaşan Kazancı’ya, etkinliğin sonunda Tiryaki tarafından çiçek takdim edildi.

Söyleşi sonrası bir değerlendirme yapan Tiryaki, kurum olarak eğitim alanındaki değişim ve dönüşümleri yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.