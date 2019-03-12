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GKV Özel İlkokulu İstiklal Marşı oratoryosunu sahneledi

İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 98.

12 Mart 2019 Salı 15:04
GKV Özel İlkokulu İstiklal Marşı oratoryosunu sahneledi

İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 98.yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı(GKV) Özel Okullarında ilkokul öğrenci ve öğretmenlerinin sahnelediği İstiklal Marşı Oratoryosu sahnelendi.


Törene katılan GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, öğrenci ve öğretmenleri kutlayarak milli değerlerin yaşatılması için yakın tarihin bütün safhalarının hafızalarda canlı tutularak yeni nesillere aktarılması gerektiğini ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, GKV Özel Okullarında düzenlenen törenle kutlandı. Düzenlenen törene GKV Özel Okulları Mütevelli - Yönetim Kurulu Başkanı Nükhet Ersoy, GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki, GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, GKV Özel Okulları Yabancı Diller Direktörü Cristina Gültekin, veliler, öğretmen ve idarecilerin yanı sıra öğrenciler katıldı. 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programında günün anlam ve önemiyle ilgili konuşan GKV Özel İlkokul Müdürü Abdullah Dağlı yaptığı konuşmada, 12 Mart 1921’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmada Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı’nın 724 eser arasında en beğenilen eser olarak milli marşımız olarak kabul edildiğini ifade ederek, “Çok beğenilen İstiklal Marşı mecliste üç kez okunarak dakikalarca ayakta alkışlanmıştır. Mehmet Akif bir ufuk insanıydı ve gerçek bir vatanperverdi. İstiklal Marşı için verilen 500 liralık ödülü çok ihtiyacı olmasına rağmen kabul etmemiş; bu parayı kimsesiz çocuklara ve kadınlara meslek öğreten bir hayır vakfına ve şehit ailelerine bağışlamıştır.Tekrar bir İstiklal Marşı yazıp yazamayacağı sorulduğunda Mehmet Akif, “O şiir bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir. O milletin malıdır “ diyerek bu durumu ifade etmiştir ve İstiklal Marşı’nı kendi kitabına almamıştır. Yine İstiklal Şairimizin “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” diye dua etmesi o günlerin, ne kadar zorluk ve büyük fedakarlıklar yaptığımızın bir göstergesidir. Ulu Önder’imiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz şehitlerimiz ve İstiklal Şairimiz Mehmet Akif’i şükran ve minnetle anıyoruz” diye konuştu.


Mehmet Akif Ersoy’un hayatından kesitlerin anlatıldığı kısa oyunun ardından oratoryoya katılan öğrenciler, İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını seslendirerek izleyenleri hayran bıraktı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:04
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