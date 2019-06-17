GKV Ortaokulu mezunlarına muhteşem balo

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Ortaokulundan bu yıl mezun olan öğrenciler için düzenlenen muhteşem balo göz kamaştırdı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı GKV Özel Ortaokulu mezuniyet balosu coşkulu anlara sahne oldu.

2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte GKV Özel Okulları da bünyesinde faaliyet gösteren eğitim kurumlarından bu yıl mezun olan öğrenciler için geleneksel mezuniyet balosu düzenledi. Bu yıl GKV Özel Ortaokulu’dan mezun olan öğrenciler için düzenlenen geleneksel mezuniyet balosuna, GKV Özel Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı, GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, GKV Özel Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut, Yabancı Diller Direktörü Cristina Gültekin, GKV Özel Ortaokulu müdür yardımcıları, idareci ve öğretmenlerin yanı sıra çok sayıda davetli ve veliler katıldı.

Kuruluşunun 55. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayan GKV Özel Okulları bu yıl 55. yıl mezunlarını uğurlarken GKV Özel Ortaokulu öğrencileri için düzenlenen veda balosunda duygulu anlar yaşandı. Öğrencilerin geçiş seremonisiyle başlayan gecede öğrenciler geleneksel veda balosu pastası kesilirken hem heyecanlandı hem de ayrılık vaktinin gelmesinden dolayı çok duygulandı. Gecenin geç saatlerine kadar süren veda balosunun sonunda mezun öğrenciler, idareci ve öğretmenleriyle vedalaştı.