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GKV Cemil Alevli Koleji Öğrencileri Koç EYP Forum 2019’da

Koç Lisesi Avrupa Gençlik Parlamentosu (EYP) Kulübü tarafından organize edilen “Koç EYP Forum’19” VKV Koç Özel Lisesinde düzenlendi.

19 Şubat 2019 Salı 13:46
GKV Cemil Alevli Koleji Öğrencileri Koç EYP Forum 2019’da

Koç Lisesi Avrupa Gençlik Parlamentosu (EYP) Kulübü tarafından organize edilen “Koç EYP Forum’19” VKV Koç Özel Lisesinde düzenlendi.


Resmi dili İngilizce olan forma GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IBDP)Avrupa Gençlik Parlamentosu kulübünün oluşturduğu delegasyona toplam 11 öğrenciyle katıldı.


Koç EYP Forum’19”a Türkiye genelinde aralarında GKV Özel Okulları, Üsküdar Amerikan Koleji ,Robert Koleji, Kabataş Erkek Lisesi, İstanbul TED Okulları, Ankara TED Okulları , ODTÜ Koleji , Bursa Emine Örnek, İstanbul Ermeni Lisesi, İstanbul Alman Lisesi, Enka Okulları gibi okulların kulüp delegasyonlarından toplam 300 öğrenciden oluştu.


Platform sonrası bir değerlendirme yapan GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir öğrencilerin uluslararası platformlarda aktif rol almasının gelecek yaşamlarında önemli sonuçlar doğuracağını, uluslararası sorunlara çözüm üretme çabalarının gelecekte birçok konuya yol gösterici olacağını ifade ederek, “Öğrencilerimizin de katıldığı Koç EYP Forum’19 Formunda ülke genelinden bir çok okuldan 300 delege katılmış olup öğrencilerimiz formda gündeme gelen konularda aktif olarak katılım göstererek düşüncelerini paylaşmıştır. Güvenlik ve savunma politikaları, adalet ve özgürlük kavramı, insan hakları, ırk ve cinsiyet çatışmaları, ekonomi ve bütçe yönetimi gibi konuların tartışıldığı gençlik forumunda GKV Özel Cemil Alevli Koleji delegasyonu komite çalışmalarında gösterdikleri başarılı takım çalışmaları, komite konularına ait bilgileri ve konulara yaklaşımları ile örnek bir performans sergilemişlerdir. 4 gün süren konferansın akademik dilinin İngilizce olması sebebiyle evrensel konular üzerinde dili etkin ve doğru olarak anlama dinleme ve yazma becerilerini ortaya koyan öğrencilerimiz konferansın başarısında etkin rol oynadılar. Konferans süresince akademik oturumların yanı sıra sosyal etkinliklerle müzik yeteneklerini başarı ile sergileyen öğrencilerimiz konferansın ilgi odağı oldular. Forma GKV Özel Cemil Alevli Koleji delegasyon grubu temsilcileri, C11 IBDP öğrencimiz Bilge Temel Komite Başkanı. Üyeler: Rüveyda Deniz Kaplan, Doğa Güner, Leyla Akyüz, Janisha Premanand, Ece Özbirecikli, Yosun Akdağ, Gülsu Çelik, Nil Hamavioğlu, Burcu Asiltürk, Nehir Sönmez katılmış olup gösterdikleri titiz akademik çalışmaları ve öz güvenlerinden dolayı hepsini kutluyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:46
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