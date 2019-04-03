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GKV Cemil Alevli Koleji 15. IB DAY Etkinliğinde

Kültür Koleji tarafından İstanbul Kültür Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl 15’incisi düzenlenen "IB Day" etkinliği, "Gelecek için IB Yaklaşımları" temasıyla gerçekleştirilirken, GKV Cemil Alevli Kolejinden de etkinliğe idareci ve öğretmenler katıldı.

03 Nisan 2019 Çarşamba 10:22
GKV Cemil Alevli Koleji 15. IB DAY Etkinliğinde

Kültür Koleji tarafından İstanbul Kültür Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl 15’incisi düzenlenen "IB Day" etkinliği, "Gelecek için IB Yaklaşımları" temasıyla gerçekleştirilirken, GKV Cemil Alevli Kolejinden de etkinliğe idareci ve öğretmenler katıldı.


Gelecek için IB Yaklaşımları temasıyla İstanbul Kültür Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen IB Day etkinliğine Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Gaziantep’in ilk ve tek IB okulu Gaziantep Kolej Vakfı Cemil Alevli Kolejinden GKV Liseleri Müdürü F. Mehtap Özdemir, IB Koordinatörü Özlem Kara, IB öğretmenleri Burcu Altınbaş, Bilge Didem Korkmaz ve Ali Pamuk katıldı. İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde yapılan etkinliğin açılışı töreninde Kültürün Rengi isimli öğrenci performansının ardından “IB’nin Tarihçesi” adlı öğrenci sunumları yapıldı. Etkinlikle ilgili bir değerlendirme yapan Cemil Alevli Koleji IB Koordinatörü Özlem Kara, IB öğrenen profili ile araştıran, sorgulayan, düşünen, bilgili, ilkeli, duyarlı, risk alabilen ve iletişim kurabilen bireylerin yetişmesinin dünyanın pek çok ülkesinde nitelikli ve kaliteli eğitimin temel göstergelerinden biri olduğunu vurguladı. IB programlarının gelecek kuşaklar üzerinde evrensel bilinç oluşturduğuna değinen Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız’ın konuşmalarının ardından Türkiye Özel Okullar Derneği Başkan Vekili Cem Gülan, Türk Eğitim Derneği Genel Müdürü Sevinç Atabay’ın konuşmalarına yer verildi. Konferansta IB Genel Direktörü Dr. Siva Kumari de, bu etkinliğin gerçekleşmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kumari, “Türkiye’de pek çok IB öğrenci ve öğretmeninin olduğunu, birçok okulda da IB programının uygulanmaktadır. Öğretmen ve öğrenciler için bunun önemli bir gün, yaptıkları ve çalıştıkları içerikle sorgulama becerilerini geliştirdiklerini ve bu becerilerle IB diplomalarının dünyanın her üniversitesinde değer buluyor. 15. IB gününde Türkiye’de bulunan 71 IB okulundan öğretmenler, meslektaşları ile bilgi ve uzmanlıklarını tartışma ve paylaşma fırsatı buldular” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 10:22
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