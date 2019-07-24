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Uyuya kalan kadının fotoğrafını çekti, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı!

Şişli'de toplu taşıma aracında uyuya kalan kadının fotoğrafını izinsiz çeken sanık 2 yıl hapis cezası aldı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:16
Uyuya kalan kadının fotoğrafını çekti, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı!

İstanbul Şişli’de toplu taşıma aracında bir kadının fotoğrafını çeken sanık, ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’ suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğrafının çekildiğini uyanınca öğrendi

Şişli’de toplu taşıma aracına binen ve bir süre sonra uyumaya başlayan kadın, otobüsteki tartışma sesleri üzerine uyanarak, bir yolcunun sanık M.O.’nun elinden telefonu almaya çalıştığını ve sanığın kendisinin fotoğrafını çektiğini öğrendi. Otobüse gelen güvenlik güçleri tarafından yapılan incelemede Suriyeli M.O.’nun telefonunda genç kadının göğüs kısmının fotoğrafları bulundu.

6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Olayın ardından yapılan işlemlerin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen sanık hakkında savcılık, ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Sanık M.O. ifadesinde, fotoğrafların yanlışlıkla çekildiğini söyleyerek, suçlamaları reddetti.

Ceza ertelenmedi

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada sanık M.O., ‘Özel hayatın gizliliği ihlal etmek’ suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve dava süresince pişmanlık yaşamadığı gerekçesiyle cezası ertelenmedi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:16
  1. İstanbul
  2. Ceza
  3. Mahkeme
  4. Telefon
  5. toplu taşıma
  6. Şişli

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