CHP-HDP ittifakı ile ilgili tutanaklar ortaya çıktı! Amaç hükümeti devirmek

CHP’nin HDP ile yaptığı yerel seçim ittifakının detayları PKK operasyonunda ele geçirilen HDP’nin İl toplantı tutanaklarında tüm detaylarıyla deşifre edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin üzerinden çıkan HDP İstanbul İl Örgütünün seçim eğitimleri notlarında, ittifakın sadece yerel seçimleri kapsamadığı anlaşıldı. CHP ve HDP’nin asıl amacının Ak Parti hükümetini devirmek ve partiyi bölecek hamlelere zemin hazırlamak olduğu öğrenildi. HDP’nin seçim stratejisini yansıtan belgeler, derin ittifakın her türlü yolu meşru gördüğünü tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

Hedef AK Parti ve MHP

HDP’nin ilçe teşkilatlarına verdiği propaganda eğitimi notlarında yer alan stratejiye göre AK Parti ve MHP dışındaki partiler aleyhinde tek bir eleştiri yapılmayacak ve bu partiler tartışılmayacak. Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Yürütme Kurulu üyesi Mevlüt Aykaç tarafından 3 Mart 2019 tarihli HDP İstanbul İl Örgütü Seçim Koordinasyon Toplantısı’nda tüm teşkilatlara verilen talimatta “AK Parti ve MHP dışında, diğer partileri konuşmuyor ve tartıştırmıyoruz” denildiği anlaşıldı.

Yeni partiye destek

Belgelere yansıyan eğitim notlarında HDP’nin CHP ile kuruduğu gayri resmi ittifakın en önemli ayağının ise AK Parti’yi bölmek olduğu anlaşıldı. HDP Bahçelievler Meclis Üyesi’nin evinden çıkan Seçim Koordinasyon ve Eğitim isimli toplantı notlarında, HDP’nin CHP ile kazanması durumunda AK Parti’nin daha rahat bölünebileceği ve partiyi bölmek için kurulacağı konuşulan yeni oluşuma cesaret vereceği belirtiliyor. HDP’nin teşkilat mensuplarına verdiği eğitimde “Hem kazanacağız hem kaybettireceğiz. Faşizmin ayağını kıracağız. Metropollerde AK Parti yenilirse, yeni partinin kurulması için cesaret verir ve güç parçalanır” propagandası yapılmış.

Tehdit dili uyarısı

İfadesinde ikametinde bulunan tutanaklar ile ilgili detaylı bilgi veren HDP’li şüpheli Gökhan Özer, HDP ilçe yöneticisi olduğunu ifade ederek tutanakların toplantılarda aldıkları notlar ile HDP’li yöneticilerin aktardığı bilgiler olduğunu itiraf etti. Yine aynı tutanakların devamında HDP mensuplarına, her gün akşam saat 20.00 ile 24 arasında Twitter’da açılacak hastaglarla sözde terörist başı Öcalan için PKK’lıların cezaevlerinde başlattıkları açlık grevlerini halka izah etmeleri gerektiği ve yerel seçimlerde süreç boyunca tehdit dili ve korku siyaseti yapmamalı istendi.