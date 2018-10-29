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Gizli tünel ve borulardan 1 milyon 958 bin 700 adetuyuşturucu hap çıktı!

Mersin polisinin bir depoya düzenlediği baskında, gizli bir tünelde ve büyük silindir boruların içerisinde 326 kilo 450 gram ağırlığında 1 milyon 958 bin 700 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 13:57
Gizli tünel ve borulardan 1 milyon 958 bin 700 adetuyuşturucu hap çıktı!

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından Türkiye'ye yüklü miktarda captagon uyuşturucu hap sokulduğunu belirledi. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, hapları getiren suç örgütünün bu hapları çeşitli yollar ve yöntemlerle farklı ülkelere gönderdiklerini tespit etti.

Nemlenmesini önlemek için özel madde dökmüşler

Uzun süre şahısları takip eden ekipler, bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, depoda da arama yapıldı. Aramada zeminde bulunan gizli tünelde ve büyük silindir borular içerisinde 326 kilo 450 gram ağırlığında 1 milyon 958 bin 700 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerinin hapların nemlenmesini önlemek için çuval ve silindirlerin içine özel madde döktüğü belirlendi. Olayla ilgili çalışma devam ediyor.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 13:57
  1. uyuşturucu
  2. Tünel
  3. Mersin

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