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Korona Virüs ‘Gizli Omicron’ daha bulaşıcıymış!
Korona Virüs

‘Gizli Omicron’ daha bulaşıcıymış!

Danimarka ve İngiltere’de yapılan yeni araştırmalar, Omicron’un alt varyantı olarak tespit edilen BA.2’nin ‘daha bulaşıcı’ olduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 16:58:00 -
‘Gizli Omicron’ daha bulaşıcıymış!

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, 'BA.2' olarak adlandırılan varyant üzerinde yaptığı çalışmalarda, önceki varyantlara göre hem daha bulaşıcı olduğunu hem de aşılardan daha iyi kaçabileceğini tespit etti.

Ajans tarafından, 'BA.2' 'incelenmekte olan bir varyant' olarak işaretledi.

Orijinal Omicron varyantı '- BA.1'in bir alt nesli olan 'BA.2'nin hem yayılmasını daha hızlı kılan, hem de tespit edilmesini zorlaştırabilecek bazı farklılıklara sahip olduğu belirtiliyor.

 

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