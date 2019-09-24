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Skandal büyüyor! Gizli görüşmeyi onlardan da saklamışlar

IMF’nin Türkiye’deki tüm görüşmelerini bakanlık ve Türkiye İcra Direktörü ile koordine etmesi gerekirken bu yapılmadı. IMF İcra Direktörü Raci Kaya, CHP ve İyi Parti’yle yapılan görüşmeden kendilerine söz edilmediğini belirtti.

24 Eylül 2019 Salı 09:45
Skandal büyüyor! Gizli görüşmeyi onlardan da saklamışlar

Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetinin, kuruluş anlaşması çerçevesinde gözlem görevini yerini getirmek üzere geldiği Türkiye’de resmi programda olmadığı halde CHP ve İyi Parti temsilcileriyle görüşmesi, tartışma meydana getirdi.

IMF heyetinin alışılmış rutin ziyaretleri, tüm üye ülkeler için 12 aylık döngüler içinde bir kez gerçekleştiriliyor. Söz konusu ziyaretler sırasında IMF uzmanları, önde gelen kamu kuruluşlarına ilaveten iş dünyası, sendika, sivil toplum ve benzeri gruplardan temsilcilerle de görüşmeler yapıyor. Fon yetkilileri, üyelerin ödemeler dengesi gelişmeleri, sermaye hareketleri düzeyi, dış finansman kaynaklarının yeterliliği, uluslararası sermaye piyasalarına erişim olanakları, rezerv düzeyi gibi pek çok konuyu ele alabiliyor.

Görüşmelerin sonunda ise ekonominin durumunu etraflıca değerlendiren bir uzman raporu hazırlanarak, ülke temsilcilerinin uygun görmesi halinde söz konusu rapor yayımlanıyor. Uygun görülmemesi durumunda ise temel bulguların yer aldığı bir basın özeti IMF resmi internet sayfasında paylaşılıyor.

Bilgilendirme yapılmadı

IMF’nin, Türkiye’de yapılan tüm görüşmelerde bakanlık ve IMF Türkiye İcra Direktörü ile koordineli çalışması, söz konusu temaslara hükümet temsilcisinin eşlik etmesi gerekiyor. Belirlenen çerçeve dışında farklı bir görüşme yapılacaksa bunun bilgisinin ilgili makamlara iletilmesi esas kabul ediliyor. Planlı görüşmeler dışında siyasi partilerle toplantı gerçekleştirilecekse, bunun ilgili parti genel merkezinde ve kurallar çerçevesinde yapılması uygun görülüyor. Ancak IMF İcra Direktörü Raci Kaya’nın verdiği bilgiye göre böyle bir bilgilendirme yapılmadı.

IMF İcra Direktörü Raci Kaya yaptığı yazılı açıklamada, IMF heyetinin CHP ve İyi Parti yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin saklanmasını eleştirdi. Kaya “Heyetle yapılan toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmemiştir. Buna rağmen böylesi saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye’ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir” ifadesini kullandı. Kaya, Madde 4 görüşmeleri sürecinde IMF ekibine her türlü desteğin verildiğine işaret ederek, karşılıklı mutabık kalınan program süresince tüm taleplerin karşılanmasında kolaylaştırıcı olunduğunu aktardı.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 09:45
  1. Uluslararası Para Fonu (IMF)
  2. CHP
  3. İyi parti

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