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CHP-İP'le gizli buluşma ortaya çıkınca IMF panikledi! Türkiye'ye övgüler dizdi

IMF, CHP ve İYİ Partili isimlerle yapılan gizli görüşmenin deşifre olmasının ardından jet hızıyla bir rapor yayınladı. Türk ekonomisinin övüldüğü raporda 2019’da daralma beklenmediği vurgulandı.

24 Eylül 2019 Salı 08:01
CHP-İP'le gizli buluşma ortaya çıkınca IMF panikledi! Türkiye'ye övgüler dizdi

CHP ve İyi Parti yetkilileriyle korsan görüşmenin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uyarılan IMF, akşam saatlerinde bir rapor yayınladı. Türkiye ekonomisini öven IMF, büyümenin devam edeceğini ve enflasyonun tek haneye düşeceğini açıkladı. Türkiye’deki “Madde 4 Görüşmelerini” tamamladığını bildiren IMF Türkiye heyeti raporda, Türk ekonomisinde bu yıl daralma beklemediğini açıkladı. Liranın toparlandığı ve cari dengede olağanüstü bir düzelme görüldüğü vurgulanan IMF raporunda, yapısal reformların daha sürdürülebilir büyüme için başarıyı ve ekonominin şoklara karşı dayanıklılığını artıracağının altı çizildi.

Reformlar için iyi fırsat

Türk ekonomisinin tekrar büyümeye başladığı ve bunun teşviklerle desteklendiği belirtilen raporda, genişleyici maliye politikasının ve daha fazla olumlu piyasa duyarlılığından dolayı ekonominin yılın ilk yarısında pozitif büyüme kaydettiği vurgulandı. Raporda, “IMF heyeti, geçtiğimiz yılın durgunluğundan kaynaklanan olumsuz etkilere rağmen, bu yıl büyümenin pozitif olmasını (yaklaşık yüzde 0,25) bekliyor” ifadesine yer verildi.

Enflasyon tek haneye düşer

Piyasa baskısı azaldıkça Türk lirasının toparlandığına yer verilen raporda, güçlü turizm sezonunun ve daralan ithalatın cari dengede dikkate değer bir ilerlemeye yol açtığı belirtildi. Raporda, bu yıl küçük bir cari açığın beklendiğine yer verilerek, gelişmiş piyasa duyarlılığının ve jeopolitik gelişmelerin lira üzerindeki baskıyı aldığına vurgu yapıldı. Türk lirasındaki istikrarın ve olumlu baz etkilerinin enflasyonu aşağıya çektiği, bunun da TCMB'nin politika faizlerini düşürmesine olanak sağladığı belirtilen raporda, enflasyonun gelecek aylarda tek haneli rakamlara düşebileceğine işaret edildi.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 08:01
  1. CHP
  2. İyi Parti
  3. IMF
  4. Hazine ve Maliye Bakanlığı

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  • Ahmet Faruk Çarıkcıoğlu Ahmet Faruk Çarıkcıoğlu 25 dk önce
    Vatan hainleri suçüstü.

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