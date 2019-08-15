Gizli görüntüleri yayınlandı! Çin sınıra orduyu gönderdi

Dünya genelinde artan siyasi gerilim çatışmanın eşiğine gelmiş durumda. Bunun son örneği Asya kıtasında yaşanıyor. Çin'in özerk bölgesi Hong Kong'da da Pekin yönetimine karşı öfke yükseliyor.

Fransız haber ajansı AFP, Çin ordusunun Hong Kong sınırında çekilmiş gizli görüntüsünü yayınladı. Görüntülerde Çin ordusunun bir stadyumda geçit töreni yaptığı göze çarparken, stadyum dışında çok sayıda zırhlı askeri araç ve kamyon olduğu görülüyor. Bu görüntüler uluslararası camia da endişeyle karşılandı. Zira Pekin yönetimi, Hong Kong'daki olaylar devam ederken bölgeye asker takviyesi yapıyor.

Hong Kong'da neler yaşanıyor?

Suçluların ana kara Çin dahil Tayvan ve Makao'ya iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı Hong Kong'da tansiyonu birden yükseltti. Göstericiler sokaklarda Pekin yönetimi protesto ederken, Çin güvenlik güçleriyle de zaman zaman çatışmaya giriyor. Eylemler neticesinde yasa tasarısı askıya alınsa da protestolar aylardır devam ediyor