Gizli buzlanma zincirleme kazaya neden oldu
Ankara’da gizli buzlanma nedeniyle çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişinin yaralandığı bildirildi.26 Aralık 2018 Çarşamba 23:56
Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinden Ulus yönünde Batı Bulvarı’nda gizli buzlanma nedeniyle aralarında kamyonet, otomobil ve minibüslerin bulunduğu 25 araç çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bulvarda trafik çift yönlü trafiğe kapatılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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