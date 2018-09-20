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Gizli belge deşifre oldu: Filistin'e özerklik

Mısır yönetimi, Amerika arabuluculuğunda 1978 yılında gerçekleştirilen Mısır ile İsrail arasındaki Camp David Anlaşması'nın gizli belgelerini 40 yıl sonra kamuoyuna duyurdu.

20 Eylül 2018 Perşembe 17:09
Gizli belge deşifre oldu: Filistin'e özerklik

Mısır Enformasyon Kurumu tarafından açıklanan 1979 tarihli Mısır Dışişleri Bakanlığı 6 sayfalık gizli belgelerine göre, Camp David Anlaşması görüşmelerinde Mısır ile İsrail, Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde Filistinlilere "tam özerklik" verilmesi konusunda anlaştı. 

Camp David Anlaşması'nın söz konusu ek belgesinde Mısır, İsrail ile Ürdün’ün Batı Şeria ve Gazze’nin özgür seçimlerle iş başına gelmiş bir "özek yönetim" tarafından idare edilmesi, İsrail silahlı güçlerinin Filistin topraklarından çekilmesi, sadece belirlenen bazı bölgelerde güvenlik ve kamu düzeni için kuvvet bulundurulması konusunda anlaştığı kaydediliyor.

Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde "tam özerkliğe geçiş sürecinin" 5 yıl olacağının altının çizildiği belgede, Filistinlilerin söz konusu bölgelerde "İdare Meclisi" oluşturmasından sonraki 3 yıl içerisinde "özerk yönetime geçilmesinin kararlaştırıldığı" belirtiliyor.

Belgede şu ifadeler yer alıyor:

"Batı Şeria ve Gazze’nin komşuları ile ilişkileri konusunda son durumun belirlenmesi için müzakereler yapılacak. Söz konusu müzakerelere Mısır, Ürdün, İsrail, Gazze ve Batı Şeria temsilcileri katılacak. Geçiş döneminin sona ermesinin ardından Ürdün ve İsrail arasında barış antlaşması imzalanacak."

Müzakerelerde sınırların belirlenmesi, güvenlik ve diğer başka konuların da görüşüleceğinin kayıtlara geçtiği belgede, müzakereler sonucunda Filistinlilerin kendi geleceklerini belirleme gibi meşru haklarının tanınacağı belirtiliyor.

Belgede ayrıca İsrail ve komşularının güvenliği için bütün tedbirlerin alınacağı, Filistin özerk yönetiminin bir yerel kuvvet oluşturacağı ve bu kuvvetin Filistin iç güvenliği için tayin edilmiş İsrail, Mısır ve Ürdünlü subaylarla irtibat halinde olacağı belirtiliyor.

Anlaşmanın hayata geçirilmesi için Mısır ve İsrail’in beraber çalışacağına vurgu yapılan belgede, "Filistinli mülteciler konusunda acil ve adil bir çözüm bulunması için çaba sarf edileceği" bildiriliyor.

Filistin – İsrail müzakereleri 4 yıl önce İsrail’in Filistin topraklarına yerleşim birimleri yapmayı durdurmayı ve 1967 sınırları çerçevesinde iki devletli çözüm önerilerini reddettiği için durdurulmuştu.

CAMP DAVİD ANLAŞMASI

Camp David Anlaşması, Mısır devlet başkanı Enver Sedat ile İsrail başbakanı Menahem Begin arasında, 12 gün süren gizli pazarlıkların ardından Camp David’de 17 Eylül 1978’de, zamanın ABD başkanı Jimmy Carter gözetiminde gerçekleştirildi.

Bu anlaşma ile ilk kez bir Arap ülkesi İsrail'i resmen tanımış ve ele geçirdiği topraklar üzerindeki varlığını meşru olarak kabul etmişti.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 17:09
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