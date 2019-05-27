0553 313 94 23

Gizli arşivler açılıyor! Milyonlarca doküman araştırılacak

Türkiye ilk kez, Vatikan Gizli Arşivleri’ndeki Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti tarihine dair belgelerin tespit edilip, kataloglanmasını kapsayan bir proje geliştirdi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:31
Gizli arşivler açılıyor! Milyonlarca doküman araştırılacak

Türkiye ilk kez, dünyanın en büyük tarihi veri bankalarından biri olan Vatikan Gizli Arşivleri’ndeki Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti tarihine dair belgelerin tespit edilip, kataloglanmasını kapsayan bir proje başlattı.

Türkiye, 1612 yılında kurulan ancak 1881'de Papa 13. Leo’nun izniyle araştırmacılara kapılarını açan Papalığın özel arşivinde araştırmalara başladı.

Ocak ayında başlayan projede, 12 yüzyılı kapsayan, yatay uzunluğu 85 kilometreyi bulan milyonlarca dokümanlar sayesinde Türkiye, Osmanlı Devleti’nin ilk var oluşundan 1940’a kadar olan dönemi kapsayan yüz binlerce gizli belge, mektup, yazışma ve el yazması eserin gün yüzüne çıkmasını sağlayacak.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün desteği ile gerçekleşmekte olan ve toplam bir yıl sürecek olan projenin ilk ayağı, 1800 ile 1939 tarihleri arasındaki belgelerin araştırılmasını ve kataloglanmasını kapsıyor.

İlk ve tek araştırmacı

Projeyi yürüten akademisyen Canan Parmaksızoğlu, yaklaşık iki yıl önce Vatikan Gizli Arşivleri’nin Paleografya, Diplomatika ve Arşivcilik Uzmanlık Okulu’ndan mezun olan ve Vatikan Şehir Devleti tarafından ‘arşiv uzmanı (archivista)’ unvanı alan Türkiye’deki ilk ve tek araştırmacı.

Proje bitiminde bir kitap hazırlayacaklarını anlatan Parmaksızoğlu, "Bu okulu bitirmiş olmam, bir akademisyen tarihçi olarak bu arşivlerde uzun süre tarihimiz üzerine yaptığım araştırmalardan dolayı buradaki belgeler hakkında bilgi sahibiyim ve eski İtalyanca ve Latince paleografya bilgisine sahip olmamdan dolayı bu belgeleri okuyabiliyorum" diye konuştu.

'Birçok devletin kataloğu var, Türkiye’nin yok'

Genç araştırmacı, projenin neden büyük önem taşıdığını şu sözlerle anlattı:

"Çünkü Vatikan Gizli Arşivleri’nde tarihimiz ile ilgili belgeler ilk kez tespit ediliyor, kataloglanıyor ve sonrasında bu belgelerin bilgisi bir kitap halinde yayınlanarak ilk kez Türkiye’deki ve tüm dünyadaki tüm araştırmacıların dikkatine ve bilgisine sunulacak.Vatikan Gizli Arşivleri’nde birçok devlete ait arşiv kataloğu bulunmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti ve Osmanlı Devleti ile alakalı olarak bugüne dek hazırlanmış herhangi bir katalog yok. Neden mevcut olmadığı konusunda bir bilgi verilmiyor ancak benim kanaatimce Hıristiyan bir devlet olmadığımız için, farklı bir dinin hâkim olduğu bir devlet olduğumuz için olabilir. Bununla birlikte şu ana dek Vatikan Gizli Arşivleri’ne Türkiye’den araştırmacılar ilgi göstermemiş ve Türkiye ile alakalı bir araştırma talebi olmamış, dolayısı ile bir katalog hazırlama ihtiyacı da duyulmamış."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:31
  1. Canan Parmaksızoğlu
  2. Vatikan Gizli Arşivleri
  3. Osmanlı Devleti
  4. Türkiye Cumhuriyeti
  5. tarih
  6. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü
  7. gizli belge
  8. Paleografya
  9. Diplomatika ve Arşivcilik Uzmanlık Okulu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalyaspor’da Mevlüt Erdinç fırtınası
    1. Antalyaspor’da Mevlüt Erdinç fırtınası
    2. Telef olan ayı, doğal yem olarak..
    3. İnegöl Belediyesi Ramazan Bayramı’na..
    4. Van'da dereye düşerek kaybolan liseli..
    5. Bursaspor’un arazilerini borca sayarak..
    6. Söke’nin işitme engelli şampiyon..
    7. Siirt bayram namazı vakti 2019 |..
    8. Şanlıurfa'da DAEŞ operasyonu! 9..
    9. Turgay Erdem açılışa hazırlanan..
    10. Başkan Muhterem Kılıç: "Demokrasiden..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatını..
    12. Demir yoluna giren iş makinesine tren..
    13. Bursaspor'da Mesut Bakkal istifa etti!..
    14. Gümüşhaneli dağcılar 40 gözeli..
    15. Bilecik Belediyesi’nden su arızası..
    16. Gümüşhaneli bilek güreşçileri..
    17. Anaokulu ve kreş öğrencileri çam..
    18. Gaziantep Üniversitesi AB Projesiyle..
    19. Şuhut’ta yetim çocuklara iftar verildi
    20. 1000 kişilik dev öğrenci korosundan..
    21. İnönü Belediyesi’nden İstanbul’a..
    22. "Rus ekonomisi 2019'da yüzde 1'in..
    23. Siirt’te 27 Mayıs darbesi açıklaması
    24. Gizli arşivler açılıyor! Milyonlarca..
    25. Medipol Başakşehir'den transfer..
    26. Gaziantep Kolej Vakfı Anaokulu’nda kep..
    27. ABD Kıbrıs’dan destek istiyor
    28. Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD..
    29. Altun'dan 27 Mayıs paylaşımı
    30. Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    NASA şaşkına döndü! Türk bilim insanına sordu
    NASA şaşkına döndü! Türk bilim insanına sordu
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    "Ailelerimiz var, izin vermeyeceğim" dedi, eşcinsel sapkınlar kudurdu!
    "Ailelerimiz var, izin vermeyeceğim" dedi, eşcinsel sapkınlar kudurdu!