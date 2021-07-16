Kıymetli dostlar geçen hafta sonu Akdeniz’in doğusunda bulunan Hatay’da idik…

İlk defa gittiğim ve beni benden alan havasının sıcaklığı insanların tebessümü, samimiyeti görülmeye ve yaşanmaya değer bir şehrimiz. Ziyaret etmenizi şiddetle tavsiye ederim.



Hatay devleti 23 Haziran 1939’da Ankara da imzalanan anlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin topraklarına iltihak etmiştir.



Hatay’a Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından organize edilen Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmalarının Hatay ayağını gerçekleştirmek için gittik.



Bu programa Türkiye’nin muhtelif illerinden 40 gazeteci - yazar arkadaşımız katılım sağladı.



Bu üç günlük gezimizde Hatay da bulunan tarihi ve kültürel zenginliklerini manen teneffüs edip maddeten temaşa ettik.



Hatay 13 medeniyete beşiklik etmiş çok farklı dinlere ev sahipliği yapmış; tarih, kültür, medeniyet, maneviyât ve daha sayılacak o kadar öne çıkan özelliği var ki anlatılmaz yaşanır bir şehirmiş…



Şahsen ben Hatay’ı gezip görmek için neden bu kadar geç kalmışım diye hayıflandım…



Ah bu kör olası algı yapanlar yok mu? Hatay’ın her yerinde savaş varmış gibi her haberde ismini geçirdiler…



Doğru savaş var lâkin Hatay merkezde ve ilçelerinde değil sınırımızın öte yanında…



Gizemli şehir Hatay’da görmeye doyamadığımız yerlerden kısa kısa bahsetmek isterim.



Kur’ân da bahsi geçen Habib-i Neccar Cami, Harbiye şelaleleri, Dünya’nın ilk mağara kilisesi olan St. Pierre Kilisesi, Hatay Arkeoloji Müzesi, İpek böceği yetiştiriciliği ve ipek dokuma atölyesi, Uzun Çarşı, Yayladağ çilek tarlası, Samandağ’ı, Titus Tüneli, Kaya Mezarları, Ermeni köyleri, Expo 2021 Hatay Yerleşkeleri, Hz. Musa ile Hz. Hızır’ın buluştuğu yer, Defne Yolu- Musa Ağacı’nı, Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, Batıayaz Yaylası, Şehy Ahmet Kuseyri ve Bâyezîd-i Bistâmî Hz.’nin Kabirlerini ziyaret ettik…