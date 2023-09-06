Gizemli kadın bakın kim! Gönül Dağı merak ediliyordu: ilginç olan ilk bölümü yayınladı! O anda gündeme düştü!

Gönül Dağı 104. bölüm fragmanı: Dilek geri döndü! Ali'yi kurtaran gizemli kadın...

Gönül Dağı'nın yayınlanan yeni sezon fragmanı, izleyenleri heyecanlandırdı. Taner'in oğlunun büyüdğünü görenler ise yeniden evlenip evlenmediğini merak etmeye başladı.

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, yeni sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Çekimleri geçtiğimiz hafta Eskişehir'de başlayan fenomen diziden ilk tanıtım ve fragman da geldi.

Yayınlanan fragmanda; amcaoğullarının çocuklarının büyüdükleri görüldü..

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Amcaoğullarının çocuklarının büyüdüğü anlar ve komiklikleri fragmana damga vururken, Ramazan ve Veysel'in aralarının bozuk olması da dikkati çekti.

Taner'in oğlunu kim kurtardı?

Amcaoğullarının küçük versiyonlarının gösterilmesi eğlenceli anlara sahne oldu.

Taner, Ramazan ve Veysel'e benzeyen çocukların onlar gibi icatlar yapması da fragmanın gülümseten anları arasında yer aldı.

Dilek öldükten sonra Taner'in Ali'yi tek başına yetiştirip yetiştirmediği merak edilirken, Taner'in oğlunu düştükten sonra koruyan ve kurtaran gizemli kadının Dilek olup olmadığı gündeme geldi.