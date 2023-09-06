  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Gizemli kadın bakın kim! Gönül Dağı merak ediliyordu: ilginç olan ilk bölümü yayınladı! O anda gündeme düştü!
Medya

Gizemli kadın bakın kim! Gönül Dağı merak ediliyordu: ilginç olan ilk bölümü yayınladı! O anda gündeme düştü!

Yeniakit Publisher
2023-09-06 19:34:00 - 2023-09-06 19:49:57
Gizemli kadın bakın kim! Gönül Dağı merak ediliyordu: ilginç olan ilk bölümü yayınladı! O anda gündeme düştü!

TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı ekranlara geldi. Gönül Dağı'nın yeni sezon fragmanı izleyiciler bunu hiç ama hiç beklemiyordu! Gönül Dağı'nda yayınlanan yeni sezon fragmanı, izleyenleri adeta heyecanlandırdı, gündeme bomba gibi düştü!

Gönül Dağı 104. bölüm fragmanı: Dilek geri döndü! Ali'yi kurtaran gizemli kadın...

Gönül Dağı'nın yayınlanan yeni sezon fragmanı, izleyenleri heyecanlandırdı. Taner'in oğlunun büyüdğünü görenler ise yeniden evlenip evlenmediğini merak etmeye başladı.

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, yeni sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Çekimleri geçtiğimiz hafta Eskişehir'de başlayan fenomen diziden ilk tanıtım ve fragman da geldi.

Yayınlanan fragmanda; amcaoğullarının çocuklarının büyüdükleri görüldü..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Amcaoğullarının çocuklarının büyüdüğü anlar ve komiklikleri fragmana damga vururken, Ramazan ve Veysel'in aralarının bozuk olması da dikkati çekti.

Taner'in oğlunu kim kurtardı?

Amcaoğullarının küçük versiyonlarının gösterilmesi eğlenceli anlara sahne oldu.

Taner, Ramazan ve Veysel'e benzeyen çocukların onlar gibi icatlar yapması da fragmanın gülümseten anları arasında yer aldı.

Dilek öldükten sonra Taner'in Ali'yi tek başına yetiştirip yetiştirmediği merak edilirken, Taner'in oğlunu düştükten sonra koruyan ve kurtaran gizemli kadının Dilek olup olmadığı gündeme geldi.

Gönül Dağı dizisinde ayrılık herkesi şaşkına çevirdi: Başrol değişikliği! 4. sezon ilk yeni oyuncu geliyor
Gönül Dağı dizisinde ayrılık herkesi şaşkına çevirdi: Başrol değişikliği! 4. sezon ilk yeni oyuncu geliyor

Medya

Gönül Dağı dizisinde ayrılık herkesi şaşkına çevirdi: Başrol değişikliği! 4. sezon ilk yeni oyuncu geliyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23