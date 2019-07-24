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Gizemli hayırsever veresiye defterindeki borcu tek kalemde ödedi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kimliği meçhul hayırsever vatandaş, dar gelirli ailelerin yaşadığı mahallede rastgele bir markete girerek, veresiye defterindeki 15 kişinin tüm borçlarını ödedi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:45
Gizemli hayırsever veresiye defterindeki borcu tek kalemde ödedi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kimliği meçhul hayırsever vatandaş, dar gelirli ailelerin yaşadığı mahallede rastgele bir markete girerek, veresiye defterindeki 15 kişinin tüm borçlarını ödedi.


Elbistan’da hayırsever bir vatandaş, Osmanlı döneminde özellikle Ramazan ayında zenginler tarafından yoksulların esnafa olan borçlarını ödemesine dayanan "zimem defteri" geleneğini yaşattı. Genelde dar gelirli ailelerin yaşadığı Kümbet Mahallesi’ne giden hayırsever vatandaş, rastgele girdiği marketin veresiye defterinde ödeme güçlüğü çeken 15 kişinin borcunu ödeyerek bayram öncesinde yüzlerini güldürdü. Mahallede Emrah Demirel’in işlettiği markete gelen hayırsever, veresiye alışveriş yapan ve borcunu ödemekte zorluk çeken müşterisinin olup olmadığını sordu. Market sahibi Demirel’den ‘var’ cevabını alan gizemli hayırsever, bu alacaklarını hesaplamasını istedi. Demirel, veresiye defterinde 15 kişinin borcunu ödemede güçlük çektiğini söyledi. Bunun üzerine hayırsever vatandaş, cebinden çıkardığı parayla 15 ailenin borcunun tamamını kapattı. Market sahibi, borçları hayırsever vatandaş tarafından ödenen müşterilerini tek tek arayarak durumu anlattı.


Marketine gelen şahsı daha önceden hiç tanımadığını söyleyen Emrah Demirel, “Mahallemizde genelde fakir kesim yaşıyor. Müşterilerimizin birçoğu da veresiye alışveriş yapıyor. Ödeyemeyen insanlar da var. Dükkanıma gelen bir vatandaşımız, bu müşterilerimize yardımcı oldu. 15 kişinin borcunu ödeyerek önemli bir yardımda bulundu. Kendisi bunu diğer illerdeki benzer örneklerden etkilenerek yaptığını söyledi. Nasıl bir yardımda bulunurum diye düşünmüş. Sağda solda fakir aramaya gerek yok, bir bakkala gideyim fakir insanlar zaten borcunu ödeyemiyor, ben de bu insanların borcunu ödeyerek hayırda bulunayım istemiş. Borcu ödenen vatandaşları da kendisinin yanında aradık. Onlar da hayırsever vatandaşa teşekkür ettiler. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.


Markete gelen hayırseverin veresiye defterindeki 6 bin lira alacağın tamamını ödemeye hazır olduğunu anlatan Demirel, “Durumu olmayanları ben sundum. Vatandaşımız hepsini ödemek istiyordu. Veresiye defterimde 6 bin liraya yakın bir alacak vardı. Borcunu ödeyen kişilerle birlikte tamamını ödemeye niyetliydi. Borcunu ödeyemeyenlere yardımcı oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:45
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