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Kültür - Sanat Gizemli Evren yeniden raflarda
Kültür - Sanat

Gizemli Evren yeniden raflarda

Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Özdemir’in kaleme aldığı “Gizemli Evren” eseri ikinci baskısıyla yeniden raflardaki yerini aldı. İnsan ile kainat arasındaki metafiziksel ilişkiyi irdeleyen, deney ve gözlemlerle pekiştirilen bu ilişkinin modern çağdaki yeni boyutlarına ışık tutan Gizemli Evren kitabı, Nobel Akademik Yayıncılık imzasını taşıyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 15:35:00 -
Gizemli Evren yeniden raflarda

“Türkiye’nin Enerji Stratejisi” ve “Bilime Yön Verenler” isimli eserlerin yazarı Prof. Dr. Yüksel Özdemir, ilk baskısı kısa sürede tükenen “Gizemli Evren” kitabının ikinci baskısıyla bir kez daha okurlarının karşısına çıktı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Özdemir’in kaleme aldığı “Gizemli Evren” eseri ikinci baskısıyla yeniden raflardaki yerini aldı. Kitapta; düşünce tarihinin temel sorunlarından evrenin ne olduğu, insan-evren ilişkisi, insanın bu evrendeki yeri ve sorunları, kadim çağlardan modern çağa ileri sürülen doğru, iyi ve faydalı düşüncelerin yanı sıra bazı düşüncelerin yeniden yorumlanması ve eleştirilmesi gereken boyutları dahil olmak üzere, birçok düşünürün bu konuda ileri sürdüğü farklı fikirleri ve yorumları ele alınıyor.

İnsan ile kainat arasındaki metafiziksel ilişkiyi irdeleyen, deney ve gözlemlerle pekiştirilen bu ilişkinin modern çağdaki yeni boyutlarına ışık tutan Gizemli Evren kitabı, Nobel Akademik Yayıncılık imzasını taşıyor.

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