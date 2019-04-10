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Seçim 2019 Sayfası

Gizemfrit’e ‘İhracatın Yıldızı’ ödülü

Boya, Vernik ve Mürekkepler kategorisinde yer alan Gizemfrit’e ‘İhracat yıldızı’ ödülü verildi.

10 Nisan 2019 Çarşamba 16:56
Gizemfrit’e ‘İhracatın Yıldızı’ ödülü

Boya, Vernik ve Mürekkepler kategorisinde yer alan Gizemfrit’e ‘İhracat yıldızı’ ödülü verildi.


Dünyanın ikinci büyük emaye kaplama üreticisi olan Gizemfrit’in ihracatlarını gerçekleştiren Ak-Pa, Türkiye’nin önde gelen ihracatçılar birliklerinden biri olan İstanbul Kimyevi Maddeleri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen “İhracatın Yıldızı” ödüllerinde “Boya, Vernik ve Mürekkepler” kategorisinde ilk sırada yer aldı.Son on bir yıldır aynı kategoride ödülün sahibi olan Gizemfrit 2018 yılını da alanında ihracat şampiyonu olarak tamamladı. 2018 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’ne katılan Gizemfrit Emaye ve Fonksiyonel Kaplamalar Satış Direktörü Ahmet Madenli ödülü, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve İKMİB Başkanı Adil Pelister’in elinden aldı. Geceye Ak-Pa Genel Müdürü Pelin Irgaç da katıldı.


Törende konuşan Ahmet Madenli, “Geçtiğimiz 10 yılda olduğu gibi bu yıl da Gizemfrit olarak bu ödülü almaktan büyük mutluluk duyuyorum. Gerçekleştirdiğimiz ihracatlarla ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak bizim için çok kıymetli.Akkök çatısı altında buluştuğumuz Ak-Pa’ya da verdikleri destekten ötürü teşekkür ederim” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 16:56
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