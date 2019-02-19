0553 313 94 23

Gizemfrit’e fuarlarda büyük ilgi

Dünyanın ikinci büyük emaye kaplama üreticisi olan Gizemfrit, katıldığı fuarlarla hem yurt içi hem de yurt dışında yeni müşterilere ulaşmaya devam ediyor.

19 Şubat 2019 Salı 12:00
Gizemfrit’e fuarlarda büyük ilgi

Dünyanın ikinci büyük emaye kaplama üreticisi olan Gizemfrit, katıldığı fuarlarla hem yurt içi hem de yurt dışında yeni müşterilere ulaşmaya devam ediyor. Dünyanın ve Türkiye’nin sayılı fuarlarına katılım gösteren Gizemfrit, ürünlerini ziyaretçilerle buluşturdu.


Valencia’da düzenlenen Uluslararası Mimari Seramik, Banyo ve Mutfak Mobilyaları, Hammadde, Cam ve Makine Fuarı’na (Cevisama) iştiraki Megacolor ile birlikte katılan Gizemfrit’in standı tüm dünyadan gelen ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi ve beğeniyle karşılandı.


Gizemfrit, seramik sektörünün lider firmaları ile dünyanın en önemli tasarımcılarını buluşturan İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı’nda (UNICERA) da ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. 130 ülkeden 18 bin 358’i yabancı ve 73 bin 144’ü yerli olmak üzere toplam 91 bin 502 ziyaretçinin katılımı ile gerçekleşen fuarda Gizemfrit, standıyla fark oluşturdu.


Frankfurt’ta düzenlenen Ambiente Frankfurt Uluslararası Züccaciye ve Aksesuar Fuarı’na bu yıl ilk kez katılım gösteren Gizemfrit, emaye ve fonksiyonel kaplamalar alanındaki ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 12:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa günün ilk yarısında geriledi
    1. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    2. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
    3. CHP’li Beşiktaş eski Belediye Başkanı..
    4. Ardahan-Göle karayolunda onlarca araç..
    5. Çanakkale’de 59 mülteci yakalandı
    6. Riskli bina tespiti nasıl yapılır |..
    7. Sinop'taki "Durağan olayları" davası
    8. Mehmet Demirkol'dan Fenerbahçe..
    9. Sezai Temelli hakkında soruşturma..
    10. Damat, İtalya'da 2 yılda 3 kat büyüdü
    11. Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş..
    12. Kiev’de İkinci Dünya Savaşı’na ait..
    13. Serbest piyasada altın fiyatları
    14. Coşkun Demirbakan kimdir nerelidir?
    15. Saadet Partisi 3 büyükşehir adayını..
    16. 2 çocuk annesi 12. kattan düştü
    17. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TBMM..
    18. Burun estetiğinin önemli kriterlerine..
    19. Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan yurt..
    20. Karabük’ten 100 kişilik TTK için bin..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun