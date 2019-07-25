0553 313 94 23

Giyim mağazasında cinsel içerikli hap ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerince bir giyim mağazasında kaçak yollarla getirilen bin 38 kutu cinsel içerikli ilaç ve 250 kutu ilaç ele geçirildi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:14
Giyim mağazasında cinsel içerikli hap ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerince bir giyim mağazasında kaçak yollarla getirilen bin 38 kutu cinsel içerikli ilaç ve 250 kutu ilaç ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre KaçakçılıkBüro Amirliğiekiplerince il merkezineyurtdışından kaçak yollarla getirilen cinsel içerikli ilaç ve diğer halk sağlığını bozan tıbbi ürünlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde B.A isimli şahıs polisler tarafından tespit edilerek ve takibe alınarak çalışma başlatıldı. Konfeksiyon ve giyim mağazası olan işyerinde gece saatlerinde bu ilaçların piyasaya satıldığı tespit edilmesi üzerine iş yerine yapılan operasyonla şahıs göz altına alınmıştır. İşyerinde yapılan aramalarda 1038 kutu cinsel içerikli hap ve250 kutuçeşitli ilaçlarele geçirildi.


KaçakçılıkBüroAmirliğiekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yasal olmayan ilaçlarpiyasaya sürülmeden ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuk damadın vurulma anı kameraya yansıdı
    1. Çocuk damadın vurulma anı kameraya..
    2. Volkswagen'den ilk yarıda 9,6 milyar..
    3. "Ankaragücü'nün hasreti Süper Lig..
    4. Genç girişimciler Alaşehir’de..
    5. Eğitimde Medipol ayrıcalığı
    6. Mağazaya kaçak ilaç operasyonu
    7. AOSB’de işletmeler deneyimlerini..
    8. Başkan Orkan’danMuhtarları ile bir..
    9. Trabzon’da fındık toplama tarihleri..
    10. Elazığ Belediyespor 2 yeni yeteneği..
    11. Erganili vatandaş, sokak kedilerine..
    12. Film gibi operasyon! Şarlatan Oktar'ın..
    13. Josef de Souza, İstanbul'da
    14. Afganistan'da peş peşe patlamalar! Çok..
    15. Kapıkule’de 6,5 milyon liralık kaçak..
    16. İskoçya'dan Boris Johnson'a..
    17. Afganistan'da saldırı! 20 güvenlik..
    18. Türkiye, 12 yıl önce başlattığı trans..
    19. Günay Tuncel kimdir? Günay Tuncel öldü..
    20. Afyonkarahisar, Dünya Motokros..
    21. KTO Heyeti Bünyan’da
    22. EÜ’nün “Efeler Yolu” projesi turizme..
    23. F-35, Türkiye ile daha rekabetçi
    24. Gazze'den ilk hacı kafilesi yola çıktı
    25. Yaşayan bebeğe ölü dediler
    26. Suriye sınırına komando sevkıyatı
    27. “En yüksek puanlı aday bana gelsin’’..
    28. İzmir'de PKK propagandası yapan 12..
    29. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi..
    30. Red Bull Uçuş Günü için geri sayım..
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın ekibine katıldı
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın ekibine katıldı
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı