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Giyemediği ayakkabıları boyayarak geçimini sağlıyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğuştan bacakları olmayan 63 yaşındaki Nuri Çağlayan, hiç giyemediği ayakkabıları boyayarak ekmek parasını kazanıyor- Nuri Çağlayan: "Bu dünyada kolay bir şey yok. Allah'ın verdiğine şükürler olsun, kimseye elimi açmıyorum. Alnımın teriyle çalışıyorum ve kimseye muhtaç değilim"

22 Mart 2019 Cuma 11:06
Giyemediği ayakkabıları boyayarak geçimini sağlıyor

HATAY (AA) - FİKRET KAVĞALI - Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğuştan bacakları olmayan 63 yaşındaki Nuri Çağlayan, hiç giyemediği ayakkabıları boyayarak geçimini sağlıyor.

Doğuştan iki bacağı olmayan Çağlayan, ayakkabı boyacılığına 13 yaşında başladı. Ağabeyinin yanında yaşamını sürdüren Çağlayan, uzun bir süre tekerlekli sandalyeyle gezerek işini yaptı.

Belediyenin Boyacılar Parkı'nda tahsis ettiği küçük dükkanında ayakkabı boyamaya devam eden Çağlayan, işe gidip gelirken kimseden yardım almıyor.

Her sabah erken saatlerde Cumhuriyet Mahallesi'nde bir binanın ikinci katındaki evinden ellerini kullanarak inen Çağlayan, motosikletiyle Şehit Pamir Caddesi'ndeki bir metrekarelik iş yerine geliyor.

Yaz kış demeden çalışmayı sürdüren Çağlayan, ayakkabı boyacılığından elde ettiği kazançla geçimini sağlarken, azmiyle de çevresine örnek oluyor.

- "Yaptığım işle gurur duyuyorum"

Nuri Çağlayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana geçimini ayakkabı boyacılığından kazandığını söyledi.

Kira ödediği küçük dükkanının belediye tarafından inşa edildiğini belirten Çağlayan, "Allah'a çok şükür işimi seviyorum. Bu dünyada kolay bir şey yok. Allah'ın verdiğine şükürler olsun, kimseye elimi açmıyorum. Alnımın teriyle çalışıyorum ve kimseye muhtaç değilim." diye konuştu.

Çağlayan, sabah saat 08.00'de açtığı dükkanında akşam saat 18.00'e kadar ekmek parasını kazanmaya çalıştığını anlatarak, elinden geldiğince müşterilerini memnun etmeye gayret gösterdiğini ifade etti.

Her zaman şükrettiğinin altını çizen Çağlayan, "Yaptığım işle gurur duyuyorum. Arkadaşlar beni örnek alıyor. İnsanlar benim çalışmamı görünce tebrik ediyorlar. Bana gösterilen bu sevgi karşısında seviniyorum. Ayaklarımın olmaması doğuştan ama hamdolsun, beterin beteri de var. Allah'ın takdiridir, elden bir şey gelmiyor." dedi.

Çağlayan'ın yaklaşık 20 yıllık müşterisi Bekir Yıldırım, aldığı hizmetten oldukça memnun olduğunu anlatarak, "İskenderun'un çok dürüst bir esnafı ve temiz bir insan. Ekmeğini taştan çıkarıyor. İşinin erbabı ve çalışma azmiyle onu örnek alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Esnaf arkadaşı Ahmet Sevinç ise Çağlayan'ın tüm esnafa örnek olduğunu vurgulayarak, çalışmasını takdir ettiklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:06
  1. Ayakkabı boyacısı
  2. engelli
  3. Hatay
  4. İskenderun

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