Dünya'ya yaklaşan asteroid hakkında NASA'dan yeni açıklama!

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’ndan (NASA), bilim dünyasını yakından ilgilendiren bir açıklama yapıldı. NASA, SP1 olarak adlandırılan büyük bir asteroidin gezegenimizi teğet geçeceğini açıkladı.

EN YAKIN MESAFE 3 EKİM'DE

NASA’ya göre, asteroidin uzunluğunun 70 ila 160 metre arasında olduğu tahmin ediliyor. Daily Express gazetesi, asteroidin yüksekliğinin ünlü Big Ben veya Londra’daki Ferris Wheel’in yüksekliğini aşabileceğini belirtti.

Hareket ettiği hız saatte yaklaşık 60.000 kilometre olan SP1’in, dünya ile arasındaki en kısa mesafe 3 Ekim’de gerçekleşecek.

15 KATINDAN DAHA FAZLA

Asteroid dünyaya 0.03926 astronomik mesafeden yani Dünya’dan Ay’a olan mesafenin 15 katından daha fazla olan 5.39 milyon kilometrelik mesafeden geçecek.

Uzayın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda bu mesafenin oldukça yakın olduğu belirtiliyor.