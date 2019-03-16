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"Gittiğin mahalleye çabuk alışmışsın"

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki:- "(Mansur Yavaş) 'AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Özhaseki yok mu onlar bana kumpas kurdu' diyor. Bu kadar yalan olur mu? Gittiğin mahalleye çabuk alışmışsın"

16 Mart 2019 Cumartesi 23:40
"Gittiğin mahalleye çabuk alışmışsın"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, CHP adayı Mansur Yavaş'ın kendisine kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin "Bu kadar yalan olur mu? Gittiğin mahalleye çabuk alışmışsın." dedi.

Özhaseki, Milliyetçi Hareket Partisi Yenimahalle İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özhaseki, Cumhur İttifakı'nın bu milletin beka meselesini gözeterek ortaya çıktığını ifade etti. Özhaseki, "'Beka meselesi yok' diyenler, bizi uyutmak isteyenler, bizi saf zannedenler. 'Siz, bu işlere aldırmayın ileride başınıza çorap öreriz.' demek isteyenler. Biz, bunları unutmayacağız." dedi.

Ankara ilçe belediye başkan adaylarıyla yaklaşık 5 bin proje hazırladıklarını söyleyen Özhaseki, "Oturduk, arkadaşlarla beraber çalıştık. Raylı sistemler nerelere yapılacak belirledik. Millet Bahçesi nerelere yapılacak, kadınlarla çocuklarla ilgili projelerimizi tek tek yazdık. Çok emek verdim. Ömrüm zaten belediyecilikle geçtiği için bunları çok rahat bir ortamda yazdım." diye konuştu.

- "Gittiğin mahalleye çabuk alışmışsın"

Özhaseki, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ı da projesi olmamakla ve belediyeciliği bilmemekle eleştirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir algı operasyonu, 'Ben mağdurum.' diye ağlak ağlak geziyor ortalarda. Böyle bir şey olur mu? Niye mağdursun? Birkaç gün önce gazetelere bir haber yansıdı. Emin olun ben de gazetelerden okudum. Oraya baktığımız zaman çok da mağdur birisine benzemiyor. İş takipçiliği var, sahte senet takipçiliği var, mahkeme kararı da kesinleşmiş. Yargıtay'da da 5 bin lira ceza yazmışlar. Yargıtay'da kesinleştirmiş. Nasıl mağdursun sen? En sonunda bütün bunlara cevap vereceği halde çıkmış diyor ki 'AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Özhaseki yok mu onlar bana kumpas kurdu.' diyor. Bu kadar yalan olur mu? Gittiğin mahalleye çabuk alışmışsın. Kılıçdaroğlu çok yalan söylemesiyle meşhur, ben bunu ispat ettim. Onlarca dava kazandım. Parayla da sucuk ve döner dağıttım. Sen de gittiğin mahalleye çabuk alışmışsın."

Özhaseki, ardından Meslekte Birlik Mühendisler Grubu üyeleri ile Altınpark ANFA Salonu'nda bir araya geldi. Özhaseki'ye eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, AK Parti Kurucu Üyesi Necati Çetinkaya ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım eşlik etti.

Programın sonunda baret hediye edilen Özhaseki, seğmen şalı kuşandı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 23:40
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
  2. Mansur Yavaş

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